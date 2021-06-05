«Леганес» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч плей-офф Сегунды (06.06.2021)

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сегодня, 19:29

«Леганес» сыграет с «Райо Вальекано» в плей-офф Сегунды.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Леганес». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30, а на победу гостей по 3.80.

Форма команд

«Леганес» в этом сезоне набрал 73 пункта и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 21 победа, десять ничьих и 11 поражений. Команда забила 51 гол и пропустила 32 мяча. В последних играх «Леганес» выглядит очень хорошо, команда играет неплохо и все еще может рассчитывать на попадание в Примеру по итогам сезона. Смотреть за игрой «огурцов» очень интересно.

«Райо Вальекано» с большим трудом смог ворваться в топ-6 в этом сезоне. Клуб находится на шестой строчке и набрал 67 пунктов в турнирной таблице. В активе команды — 19 побед, десять ничьих и 13 поражений. Команда забила 52 гола и пропустила 40 мячей. В последних играх «Райо» выглядит не лучшим образом, клуб часто пропускает голы. «Райо» не является фаворитом на выход в Примеру, но смотреть за игрой клуба, как и за «Леганесом», — интересно.

Информация для ставок

● «Райо Вальекано» выиграл четыре матча из последних пяти

● «Леганес» выиграл три матча из последних пяти

● У «Леганеса» три пропущенных мяча в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу хозяев поля и ТМ 2.5 по коэффициенту 3.80. Еще одна актуальная ставка — гол с 76 по 90 минуту по коэффициенту 2.28.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.75 на победу «Америка Минейро» в матче с «Коринтиансом».