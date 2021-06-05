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«Леганес» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч плей-офф Сегунды (06.06.2021)

сегодня, 19:29

«Леганес» сыграет с «Райо Вальекано» в плей-офф Сегунды.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.10 3.20 3.70
Фонбет 2.05 3.30 3.80
Мелбет 2.09 3.30 3.78
1XBET 2.09 3.30 3.78
BetBoom 2.04 3.20 3.80

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Леганес». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30, а на победу гостей по 3.80.

Форма команд

«Леганес» в этом сезоне набрал 73 пункта и находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 21 победа, десять ничьих и 11 поражений. Команда забила 51 гол и пропустила 32 мяча. В последних играх «Леганес» выглядит очень хорошо, команда играет неплохо и все еще может рассчитывать на попадание в Примеру по итогам сезона. Смотреть за игрой «огурцов» очень интересно.

«Райо Вальекано» с большим трудом смог ворваться в топ-6 в этом сезоне. Клуб находится на шестой строчке и набрал 67 пунктов в турнирной таблице. В активе команды — 19 побед, десять ничьих и 13 поражений. Команда забила 52 гола и пропустила 40 мячей. В последних играх «Райо» выглядит не лучшим образом, клуб часто пропускает голы. «Райо» не является фаворитом на выход в Примеру, но смотреть за игрой клуба, как и за «Леганесом», — интересно.

Информация для ставок

● «Райо Вальекано» выиграл четыре матча из последних пяти
● «Леганес» выиграл три матча из последних пяти
● У «Леганеса» три пропущенных мяча в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу хозяев поля и ТМ 2.5 по коэффициенту 3.80. Еще одна актуальная ставка — гол с 76 по 90 минуту по коэффициенту 2.28.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.75 на победу «Америка Минейро» в матче с «Коринтиансом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 1.92 1.82 1.52 2.43
Мелбет 1.61 2.46
1XBET 1.61 2.46
BetBoom 1.93 1.81 1.52 2.40 1.24 3.70
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shlomo
shlomo
сегодня в 19:31, ред.
Леганес не проиграет
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