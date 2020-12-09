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«Лестер» — АЕК. Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

вчера, 05:51
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АЕК провалил этот розыгрыш Лиги Европы. Будет ли команда биться за престиж в матче с «Лестером» в заключительном туре группового этапа?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.335.428.61
Fonbet 1.33 5.30 9.00
Лига ставок 1.35 5.40 8.20

Ставки букмекеров

По мнению букмекерской конторы Фонбет, «Лестер» является фаворитом поединка. Коэффициент на их победу равен 1,39, ничья представлена котировкой 5,40, а победа гостей — 8,30.

Тотал находится на отметке 3,5 гола. Больше можно заиграть за 2,42, а меньше за 1,63.

Форма команд

«Лестер» гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы, набрав десять очков в пяти сыгранных турах. Единственный вопрос, сумеет ли команда квалифицироваться в следующий раунд с первого места. Для этого нужно обыгрывать АЕК, и тогда можно не оглядываться на результаты «Браги». Важно понимать, что в случае потери очков необходимо надеяться на то, что португальцы оступятся в игре с «Зарёй».

АЕК в третьем туре добыл свою единственную победу в группе G Лиги Европы. Удалось обыграть «Зарю» (4:1). После этого последовали поражения от «Лестера» и «Браги», из-за чего команда лишилась всех шансов на борьбу за выход в следующий круг турнира.

АЕК лихорадит и в чемпионате Греции . В прошлом туре зафиксировано поражение от «Панатинаикоса» (1:2). Из-за него команда опустилась на четвертую позицию в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • Команды встречались между собой один раз в истории. Во 2-м туре ЛЕ АЕК уступил «лисам» 1:2
  • «Лестер» проиграл в 4 из 10 последних домашних матчей
  • АЕК выиграл 7 из 10 последних выездных поединков

Прогноз

В последних матчах «Лестер» однозначно не впечатляет качеством своей игры. Команда стала больше ошибаться при переходе из обороны в атаку. У соперников стало появляться больше моментов для взятия ворот.

Мы считаем, что АЕК сумеет дать бой своему именитому оппоненту и как минимум сумеет избежать крупного поражения.

Наша ставка – победа АЕКа с учетом форы в +2 мяча с коэффициентом 1,46 по линии БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.335.428.61
Fonbet 1.33 5.30 9.00
Лига ставок 1.35 5.40 8.20
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