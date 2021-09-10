«Леванте» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Примеры (11.09.2021)

«Леванте» примет «Райо Вальекано» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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завтра, 19:30
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Леванте». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.40 и на победу «Райо Вальекано» за 3.55.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Леванте» набрал два балла и идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — две ничьих и одно поражение. В последних играх у «Леванте» мало что получается, команда часто создает сама себе проблемы на ровном месте. Клуб не смог обыграть «Кадис» и «Реал», после чего проиграл «Реалу Сосьедад». Матч против «Реала» из Мадрида пока лучший в начале сезона для клуба.
«Райо Вальекано» в прошлом сезоне неплохо выступал в Сегунде. Команда смогла пробиться в Примеру через плей-офф. Теперь она пытается заработать очки, чтобы остаться в Примере на следующий сезон, получается неплохо. Несмотря на два стартовых поражения (команда проиграла «Севилье» и «Реалу Сосьедад»), этот клуб смог собраться и добыть первую победу в сезоне. Команда обыграла «Гранаду», забив оппоненту четыре безответных мяча. Сейчас у «молний» десятая строчка в таблице и три балла в активе.
Информация для ставок
- «Райо Вальекано» выиграл один матч из последних пяти
- «Леванте» не побеждает четыре поединка кряду
- «Райо Вальекано» забил шесть голов в последних пяти матчах
Прогноз
Сейчас эти клубы находятся в отвратительной форме, они мало забивают и много пропускают. Для этого матча подойдет ставка «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.98. Не верится, что оба клуба смогут создать хотя бы один мяч на двоих.