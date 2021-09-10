«Леванте» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Примеры (11.09.2021)

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сегодня, 21:48

«Леванте» примет «Райо Вальекано» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Леванте». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.40 и на победу «Райо Вальекано» за 3.55.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Леванте» набрал два балла и идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — две ничьих и одно поражение. В последних играх у «Леванте» мало что получается, команда часто создает сама себе проблемы на ровном месте. Клуб не смог обыграть «Кадис» и «Реал», после чего проиграл «Реалу Сосьедад». Матч против «Реала» из Мадрида пока лучший в начале сезона для клуба.

«Райо Вальекано» в прошлом сезоне неплохо выступал в Сегунде. Команда смогла пробиться в Примеру через плей-офф. Теперь она пытается заработать очки, чтобы остаться в Примере на следующий сезон, получается неплохо. Несмотря на два стартовых поражения (команда проиграла «Севилье» и «Реалу Сосьедад»), этот клуб смог собраться и добыть первую победу в сезоне. Команда обыграла «Гранаду», забив оппоненту четыре безответных мяча. Сейчас у «молний» десятая строчка в таблице и три балла в активе.

Информация для ставок

«Райо Вальекано» выиграл один матч из последних пяти

«Леванте» не побеждает четыре поединка кряду

«Райо Вальекано» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Сейчас эти клубы находятся в отвратительной форме, они мало забивают и много пропускают. Для этого матча подойдет ставка «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.98. Не верится, что оба клуба смогут создать хотя бы один мяч на двоих.