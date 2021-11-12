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Либерия — Нигерия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (13.11.2021)

12 ноября 2021, 18:50

Либерия сыграет против Нигерии в рамках пятого тура квалификации ЧМ-2022. Матч состоится 13 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Отбор ЧМ-2022. Африка
Либерия
Нигерия
0 : 2
завершен
13 ноября 2021, 19:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
15.875.301.25
Фонбет 17.00 5.30 1.25
1XBET 14.50 5.35 1.22

Ставки букмекеров

Фаворит матча — Нигерия. Поставить на победу этой сборной можно по коэффициенту 1.27. Ничейный исход оценивается в 4.90, а победа хозяев в 15.00.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют (нет)», по коэффициенту 1.45.

Форма команд

Либерия очень плохо подготовлена. Эта команда постоянно проигрывает и много пропускает. В последних поединках либерийцы проиграли Кабо-Верде со счетом 1:0, уступили этой же команде во второй игре 1:2, а также не смогли обыграть Египет. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу египтян. Либерия в последний раз побеждала еще в сентябре 2021 года, тогда команда обыграла ЦАР со счетом 0:1.

Нигерия хороша в последних поединках, это подтверждает статистика. Команда выиграла у ЦАР со счетом 0:2, а также победила Кабо-Верде (1:2) и справилась с Либерией (2:0). Было и поражение от вышеупомянутого ЦАР, который обыграл Нигерию в первой игре со счетом 0:1. Команда выглядит гораздо лучше, чем Либерия, у Нигерии хорошая атака и полузащита, но с защитой есть определенные проблемы, из-за этого сборная много пропускает.

Информация для ставок

  • Нигерия проиграла два матча из последних пяти
  • Либерия проиграла три матча кряду
  • У Нигерии четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 1.65. В голы с обеих стороны совсем не верится. Скорее всего, только одна команда сможет отправить мяч в сетку ворот противника.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.59 1.74 2.12
1XBET 1.73 2.13
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Все комментарии
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12 ноября в 21:16
Нигерия одержит победу.
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