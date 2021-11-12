Либерия — Нигерия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (13.11.2021)

1636732208

12 ноября 2021, 18:50

Либерия сыграет против Нигерии в рамках пятого тура квалификации ЧМ -2022. Матч состоится 13 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — Нигерия. Поставить на победу этой сборной можно по коэффициенту 1.27. Ничейный исход оценивается в 4.90, а победа хозяев в 15.00.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют (нет)», по коэффициенту 1.45.

Форма команд

Либерия очень плохо подготовлена. Эта команда постоянно проигрывает и много пропускает. В последних поединках либерийцы проиграли Кабо-Верде со счетом 1:0, уступили этой же команде во второй игре 1:2, а также не смогли обыграть Египет. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу египтян. Либерия в последний раз побеждала еще в сентябре 2021 года, тогда команда обыграла ЦАР со счетом 0:1.

Нигерия хороша в последних поединках, это подтверждает статистика. Команда выиграла у ЦАР со счетом 0:2, а также победила Кабо-Верде (1:2) и справилась с Либерией (2:0). Было и поражение от вышеупомянутого ЦАР, который обыграл Нигерию в первой игре со счетом 0:1. Команда выглядит гораздо лучше, чем Либерия, у Нигерии хорошая атака и полузащита, но с защитой есть определенные проблемы, из-за этого сборная много пропускает.

Информация для ставок

Нигерия проиграла два матча из последних пяти

Либерия проиграла три матча кряду

У Нигерии четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 1.65. В голы с обеих стороны совсем не верится. Скорее всего, только одна команда сможет отправить мяч в сетку ворот противника.