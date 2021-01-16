«Лидс» — «Брайтон». Прогноз на матч чемпионата Англии (16.01.2021)

В матче 19-го тура АПЛ «Лидс» на своём стадионе сыграет с «Брайтоном». Хозяева хорошо начали чемпионат, но неожиданно забуксовали и продолжают терять очки.
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0 : 1
завершен
16 января 2021, 18:00
суббота
Ставки букмекеров
«Лидс» играет в очень интересный и современный футбол под руководством Марсело Бьелсы. По мнению букмекерских контор, именно эта команда является фаворитом в предстоящем матче. На победу «Лидса» рекомендуют ставить с коэффициентом 2,00. Успех «Брайтона» оценили в 3,50. На ничью в этом поединке можно поставить с коэффициентом 3,90.
Форма команд
«Лидс» находится на 12-й строчке в турнирной таблице с 23 очками в активе. В самом начале сезона команда показала зубы топовым клубам, но уже к середине чемпионата чувствуется усталость. Прошлый матч «Лидс» провел в гостях у «Кроули Таун», где уступил 0:3.
«Брайтон» снова переживает не лучшие времена. Команда находится на 17-й строчке в таблице с 14 набранными баллами. До зоны вылета — 3 очка. Свой последний матч «Брайтон» играл в гостях у «Манчестер Сити» и потерпел поражение со счётом 0:1.
Информация для ставок
- За 44 очных встречи этих команд больше всего забивал «Лидс» — 60 голов против 57
- В последних пяти матчах между этими командами четыре раза побеждал «Брайтон», общий счет — 9:3 в пользу «чаек»
- Самая крупная победа в противостоянии принадлежит «Брайтону» — 4:0
Прогноз
«Лидс» смотрится предпочтительнее своих гостей, но «Брайтону» нечего терять. В случае поражения команда Грэма Поттера опустится на самое дно турнирной таблицы. Это будет насыщенный на события матч.
Букмекеры советуют сделать ставку на тотал голов больше 3 с коэффициентом 1,82.