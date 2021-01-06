«Лион» — «Ланс»: прогноз на матч Лиги 1 (06.01.2021)

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06 января 2021, 09:35

Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок 18-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Ланс», который состоится 6 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Ставки с победой «Лиона» отмечены коэффициентом 1.50 – хозяева идут очевидным фаворитом. Заключить пари на ничейный исход букмекерская контора Фонбет предлагает за 5.00, а гостевой успех «Ланса» можно сыграть с котировкой 6.80.

С большим преимуществом в линии БК идут ставки на высокую результативность. Исход ТБ (2,5) отмечен котировкой 1.55, ТМ(2,5) – 2.39.

Форма команд

«Лион» идет на первом месте в чемпионате Франции, но «Лилль» команда опережает только за счет лучших дополнительных показателей. Перед паузой «ткачи» победили ПСЖ в гостях (1:0), а также уверенно обыграли «Ниццу» (4:1) и «Нант» (3:0). Единственная потеря очков в этой серии состоялась в противостоянии с «Брестом» (2:2).

«Ланс» идет вблизи зоны еврокубков. Команда набрала 27 очков и делит шестую строчку еще с тремя коллективами. Перед паузой «желто-красные» справились дома с «Брестом» (2:1). Эта победа стала для клуба восьмой в текущем сезоне.

В восьми гостевых играх «Ланс» показал такие результаты: четыре победы, одна ничья и три поражения.

Информация для ставок

• «Лион» не проигрывал в 14 прошлых матчах чемпионата Франции

• «Ланс» не побеждал «Лион» в 21 из 23 предыдущих очных встреч

• «Лион» забивал минимум два гола в пяти прошлых матчах Лиги 1

• «Ланс» забивал минимум гол в трех из пяти прошлых выездных игр

Прогноз

В этом матче целесообразно сделать ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.80. «Лион», конечно, идет фаворитом, но «Ланс» весьма успешно играет в гостях, где команда регулярно вскрывает оборону соперников.