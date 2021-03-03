«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз на матч чемпионата Англии (04.03.2021)

1614747897

вчера, 08:04

«Ливерпуль» примет у себя «Челси» в рамках 29-го тура АПЛ . «Красные» хорошо начали чемпионат, но череда травм и множество других обстоятельств опустили этот клуб на несколько позиций ниже. «Челси» расцвел под руководством Томаса Тухеля и до сих пор не проиграл с тех пор, как его назначили тренером «синих». Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Ливерпуль», несмотря на свою форму, является фаворитом этого матча, поставить на победу клуба можно с коэффициентом 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Челси» в 3.00.

Форма команд

«Ливерпуль» находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе команды Юргена Клоппа 43 балла. «Красных» накрыла череда травм, также некоторые люди из клуба переживают личное горе. Всё это сказывается на игре команды. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» победил в 12 матчах, 7 раз играл вничью и столько же проигрывал. У клуба 47 забитых мячей и 34 пропущенных гола. В последнее время мерсисайдцы проводят неудачные матчи.

«Челси» возглавил Томас Тухель, который сразу показал, что он не собирается копировать стиль Фрэнка Лэмпарда. Клуб начал прибавлять в обороне и меньше пропускать. В нынешнем сезоне «синие» занимают пятую строчку в турнирной таблице. В активе команды 44 пункта. «Челси» побеждал в 12 матчах, 8 раз играл вничью и 6 раз проиграл. Клуб забил 41 мяч и пропустил 25 голов. Последние матчи «Челси» демонстрируют силу этого клуба, Томас Тухель держит марку и оставляет команду непобежденной с момента своего назначения.

Информация для ставок

«Челси» не проигрывал в последних семи матчах АПЛ

«Ливерпуль» выиграл лишь один матч АПЛ из последних пяти

из последних пяти «Челси» пропустил два гола в последних пяти поединках

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке «обе забьют, плюс победа „Челси“», с коэффициентом 4.90. Также можно поставить на то, что только «Челси» забьет в обоих таймах, по коэффициенту 3.50.