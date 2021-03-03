«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз на матч чемпионата Англии (04.03.2021)

«Ливерпуль» примет у себя «Челси» в рамках 29-го тура АПЛ. «Красные» хорошо начали чемпионат, но череда травм и множество других обстоятельств опустили этот клуб на несколько позиций ниже. «Челси» расцвел под руководством Томаса Тухеля и до сих пор не проиграл с тех пор, как его назначили тренером «синих». Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 23:15
Ставки букмекеров
«Ливерпуль», несмотря на свою форму, является фаворитом этого матча, поставить на победу клуба можно с коэффициентом 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Челси» в 3.00.
Форма команд
«Ливерпуль» находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе команды Юргена Клоппа 43 балла. «Красных» накрыла череда травм, также некоторые люди из клуба переживают личное горе. Всё это сказывается на игре команды. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» победил в 12 матчах, 7 раз играл вничью и столько же проигрывал. У клуба 47 забитых мячей и 34 пропущенных гола. В последнее время мерсисайдцы проводят неудачные матчи.
«Челси» возглавил Томас Тухель, который сразу показал, что он не собирается копировать стиль Фрэнка Лэмпарда. Клуб начал прибавлять в обороне и меньше пропускать. В нынешнем сезоне «синие» занимают пятую строчку в турнирной таблице. В активе команды 44 пункта. «Челси» побеждал в 12 матчах, 8 раз играл вничью и 6 раз проиграл. Клуб забил 41 мяч и пропустил 25 голов. Последние матчи «Челси» демонстрируют силу этого клуба, Томас Тухель держит марку и оставляет команду непобежденной с момента своего назначения.
Информация для ставок
- «Челси» не проигрывал в последних семи матчах АПЛ
- «Ливерпуль» выиграл лишь один матч АПЛ из последних пяти
- «Челси» пропустил два гола в последних пяти поединках
Прогноз
Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке «обе забьют, плюс победа „Челси“», с коэффициентом 4.90. Также можно поставить на то, что только «Челси» забьет в обоих таймах, по коэффициенту 3.50.