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«Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (20.02.2021)

вчера, 17:25

«Ливерпуль» сыграет против «Эвертона» в рамках очередного тура АПЛ. Матчи с участием этих команд всегда приятно смотреть. Этот поединок принято называть «мерсисайдским дерби». «Эвертон» показывает хорошую игру при Карло Анчелотти, будет совсем неудивительно, если «ириски» поборются с действующим чемпионом Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.494.687.02
Fonbet 1.47 4.75 7.00
Лига ставок 1.48 4.70 6.40

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на этот матч: тотал голов в матче больше трех за коэффициент 1.92 и обе забьют за коэффициент 1.72.

Форма команд

«Ливерпуль» является действующим чемпионом Англии, но игра этого клуба совсем не похожа на чемпионскую. В нынешнем сезоне клуб из Ливерпуля играет очень плохо, у команды Юргена Клоппа 40 баллов и шестое место в таблице. «Ливерпуль» потерял много игроков из-за травм и коронавируса. В нынешнем сезоне «мерсисадйцы» забили 45 голов и пропустили 32 мяча. Еще несколько месяцев назад «Ливерпуль» выглядел фаворитом чемпионской гонки, а сейчас кажется, что нет никаких шансов зацепиться даже за вторую строчку.

«Эвертон» превратился в очень неудобного соперника при Карло Анчелотти. Команда идет вперед и всегда старается играть на победу. В нынешнем сезоне у «ирисок» 37 баллов в активе и седьмая строчка. Команда итальянского специалиста забила 35 мячей и пропустила 33 гола. Матч против «Ливерпуля» будет очень сложным, но «Эвертону» вполне по силам отобрать очки у чемпиона.

Информация для ставок

  • «Эвертон» не побеждает четыре матча подряд
  • «Ливерпуль» проиграл три матча кряду в АПЛ
  • «Эвертон» выиграл лишь четыре матча из 12 на своем поле

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на победу «Ливерпуля» за коэффициент 1.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.494.687.02
Fonbet 1.47 4.75 7.00
Лига ставок 1.48 4.70 6.40
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 18:50
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Ливерпуль»
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