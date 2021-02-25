«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (27.02.2021)

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сегодня, 07:04

В 20-м туре РПЛ «Локомотив» ждет в гости « ЦСКА ». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает ЦСКА фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу гостей составляет 2.35. Триумф «Локомотива» оценивается в 3.15, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 3.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 2.21 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 1.67 Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Такая ставка представлена коэффициентом 1.89.

Форма команд

ЦСКА на данный момент является главным преследователем «Зенита» и отстает от питерского клуба всего на четыре очка. Команда провела один официальный поединок в Кубке России, где смогла победить « СКА -Хабаровск» (2:0). При успешных результатах в следующих турах чемпионата ЦСКА имеет все шансы побороться за чемпионство.

«Локомотив» занимает не то место, где ожидают их увидеть болельщики и руководство клуба. Команда занимает пятое место в таблице и отстает от лидера РПЛ на 13 очков. «Локомотив» выиграл свой матч в Кубке России, несколько дней назад переиграв «Тамбов» (3:0).

Информация для ставок

«Локомотив» проиграл четыре из шести последних официальных встреч

Пять из шести поединков между командами закончились исходом ТМ 2.5

ЦСКА не может обыграть «Локомотив» на выезде уже шесть матчей подряд

Прогноз

Исходя из статистики, команды забивают очень мало мячей в личных встречах. Предполагаем, что и в этот раз изобилия голов болельщики не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.67.