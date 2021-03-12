«Лутон Таун» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (13.03.2021)

1615499311

вчера, 00:48

13 марта в английском Чемпионшипе сыграют «Лутон Таун» и «Суонси». В нашем обзоре представлен прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на этот поединок.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити оценили шансы команд в этом матче такими коэффициентами: победа «Лутон Таун» идет за 3.38, а возможный успех «Суонси» оценен котировкой 2.27. Шансы на то, что соперники сыграют вничью, оцениваются в 3.34.

Согласно предложенной линии, эта игра будет «низовой». Сыграть исход ТМ(2,5) предлагается по коэффициенту 1.61, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата «Лутон Таун» отправился в гости к лидеру «Норвичу». Там команда уступила без шансов своему сопернику, пропустив три безответных гола. Это поражение стало для «горожан» 14-м в текущей кампании.

До неудачного визита к «канарейкам» «Лутон Таун» отметился победами в матчах с «Ноттингем Форест» (1:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (3:2). В турнирной таблице клуб занимает 16-е место, опережая зону вылета на 12 очков.

«Суонси» продолжает вести заочную борьбу с «Уотфордом» за вторую позицию в турнирной таблице. На данный момент у «лебедей» и «шершней» по 66 очков. В прошлом туре чемпионата валлийский коллектив встречался в гостях с «Блэкберном», где ему удалось избежать поражения – ничья 1:1.

Перед этим «Суонси» отметился двумя победами кряду, обыграв в гостях «Ноттингем Форест» (1:0) и дома «Шеффилд Уэнсдей» (3:2).

Информация для ставок

У «Лутон Таун» только одна победа в пяти прошлых домашних матчах – две ничьи и два поражения

Три победы одержал «Суонси» в пяти предыдущих гостевых поединках

Два последних матча на поле «Лутон Таун» завершались в пользу «Суонси» — 3:1 и 1:0

Прогноз

В матче первого круга чемпионата «Суонси» победил соперника на своем поле со счетом 2:0. На данный момент «лебеди» также превосходят «Лутон Таун» в классе и владеют лучшей турнирной мотивацией, нежели их соперник.

Учитывая вышесказанное, а также статистику очных встреч команд, предлагаем поставить на победу «Суонси» с учетом форы (0). Такую ставку в БК Бетсити можно разместить с коэффициентом 1.63.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Миллуолл».