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«Малага» — «Сабадель». Прогноз на матч Сегунды (07.03.2021)

06 марта 2021, 16:10

«Малага» играет против «Сабаделя» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Это будет интересное противостояние. В нынешнем сезоне «анчоусы» играют очень даже неплохо, хоть этого и нельзя сказать глядя на турнирную таблицу. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на матч в Испании, который состоится 7 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.232.904.16
Лига ставок 2.35 2.80 3.45

Ставки букмекеров

«Малага» — фаворит поединка. В этом матче букмекеры рекомендуют ставить на победу хозяев за 2.17, а также на ничейный исход за 3.30. Также можно сделать ставку на то, что победит «Сабадель» (за 4.00).

Форма команд

«Малага» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе «анчоусов» девять побед, семь ничьих и 11 поражений. Клуб набрал 34 пункта. «Малага» забила 24 гола и пропустила 33 мяча. В последних матчах «анчоусы» не показывают хорошей игры, но на протяжении всего сезона этот клуб удивлял болельщиков нестандартными решениями. К сожалению, в ближайшие годы «Малага» вряд ли сможет рассчитывать на попадание в Примеру, но в Сегунде «Малага» явно не тот клуб, который всегда можно обыграть.

«Сабадель» — один из аутсайдеров сезона. В активе клуба 27 пунктов, команда расположилась на 19-й строчке. У клуба 23 забитых и 30 пропущенных. Команда выиграла шесть матчей, девять раз играла вничью и проиграла в 12 поединках. «Сабадель» выглядит неуверенно в последних матчах, но по результатам это все равно лучше, чем у «Малаги».

Информация для ставок

  • «Малага» выиграла два матча из последних пяти
  • «Сабадель» не проиграл в четырех матчах из последних пяти
  • «Малага» выиграла всего три матча на своем поле из тринадцати

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что «Малага» победит и ТБ (2.5) за коэффициент 4.30. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку на то, что первый гол будет забит с 16-й по 30-ю минуту (за коэффициент 3.60).

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.232.904.16
Лига ставок 2.35 2.80 3.45
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
06 марта в 17:08
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Малага»
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