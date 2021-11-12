Малави — Камерун. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (13.11.2021)

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12 ноября 2021, 18:03

13 ноября 2021 года состоится поединок Малави против Камеруна. Африканские команды примут участие в квалификационном раунде ЧМ -22. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали Камерун. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.30. Ничейный исход оценивается в 4.80. Победу хозяев оценили в 14.00.

Форма команд

В последних матчах Малави не впечатляет. Сборная практически в каждой игре теряет очки. Например, в недавнем поединке команда уступила со счетом 1:2 Кот-д'Ивуару. Также команда проиграла еще один поединок и вновь тому же сопернику, на сей раз игра завершилась со счетом 0:3.

У Камеруна ситуация намного лучше. Сборная в последних двух матчах дважды выиграла у Мозамбика. Первая игра завершилась со счетом 1:0, а во втором матче Камерун обыграл своего соперника 3:1.

Информация для ставок

● У Камеруна три победы в последних пяти матчах

● Малави выиграл два матча из последних десяти

● Камерун забил пять мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.10. Верится в то, что Камерун сможет забить как можно больше голов.