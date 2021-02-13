«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (13.02.2021)

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сегодня, 14:10

«Манчестер Сити» принимает «Тоттенхэм» в матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги. Этот поединок запланирован на 13 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в том, что «Манчестер Сити» продолжит побеждать и будет триумфатором этого поединка — коэффициент на их победу составил 1.35. Ничейный исход оценивают в 5.75, а победу «Тоттенхэма» в 8.20.

Форма команд

«Манчестер Сити» тяжело входил в нынешний сезон, но Хосеп Гвардиола смог найти идеальный баланс между атакой и обороной. Команда находится на первом месте в турнирной таблице АПЛ и имеет 50 очков в активе. «Манчестер Сити» является лидером по многим показателям в нынешнем сезоне, например, у команды больше всего побед — 15. Также клуб пропустил меньше всех в Премьер-Лиге — 14 мячей.

Если у «Манчестер Сити» отличная форма и хороший настрой, то у «Тоттенхэма» есть проблемы. Лондонский клуб находится на восьмой позиции в таблице и имеет в активе 36 пунктов. Команда под руководством Жозе Моуриньо забила 36 мячей и пропустила 22, а свои последние матчи «шпоры» играют очень неудачно. Существует большая вероятность, что «Тоттенхэм» проиграет и в этом поединке.

Информация для ставок

«Манчестер Сити» лишь раз проиграл на своем поле в 11 матчах нынешнего сезона

«Манчестер Сити» забивал и побеждал в каждом из последних пяти матчей

«Тоттенхэм» проиграл в трех из пяти последних матчей

Прогноз

Букмекеры БК Бетсити рекомендуют обратить внимание на ставку «забитый пенальти во втором тайме» — коэффициент 2.70. Также можно поставить на то, что «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах — коэффициент 2.04.

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