«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ (27.02.2021)

В рамках 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм» 27 февраля 2021 года.
|
- : -
сегодня, 15:30
Ставки букмекеров
В этом матче фаворитом является «Манчестер Сити», на победу «горожан» можно поставить за 1.24. Ничейный исход оценивается в 6.50.
Форма команд
«Манчестер Сити» неудачно начал этот сезон, но после нескольких матчей команда разыгралась и выдала невероятную серию. «Горожане» лидируют в турнирной таблице АПЛ и имеют в активе 59 пунктов, отрыв от ближайшего преследователя составляет десять очков. «Манчестер Сити» забил 50 голов и пропустил 15 мячей. По количеству пропущенных эта команда лучшая в чемпионате. «Манчестер Сити» лишь дважды проигрывал в этом сезоне, пять раз играл вничью и 18 раз побеждал.
«Вест Хэм» находится на четвертой строчке в таблице АПЛ с 45 баллами в активе. «Молотобойцы» эффективны в этом году, клуб очень часто побеждает. Команда из Лондона забила 39 голов и пропустила 29 мячей. «Вест Хэм» побеждал в 13 матчах, также в активе команды шесть ничьих и столько же поражений. Последние матчи с участием лондонского клуба приятно смотреть, «Вест Хэм» старается, но против «горожан» нет никаких шансов.
Информация для ставок
● «Манчестер Сити» не проигрывает 15 матчей подряд
● «Вест Хэм» не проигрывает четыре матча кряду
● «Манчестер Сити» выиграл восемь матчей из последних десяти на своем поле
Прогноз
В этом матче можно поставить на забитый пенальти с коэффициентом 2.50. Также можно сделать ставку на то, что последний гол будет забит в период с 77 по 90 минуту с коэффициентом 1.90.
Ранее мы предлагали прогноз на матч «Логроньес» — «Мальорка».