«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ (27.02.2021)

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сегодня, 12:34

В рамках 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм» 27 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Манчестер Сити», на победу «горожан» можно поставить за 1.24. Ничейный исход оценивается в 6.50.

Форма команд

«Манчестер Сити» неудачно начал этот сезон, но после нескольких матчей команда разыгралась и выдала невероятную серию. «Горожане» лидируют в турнирной таблице АПЛ и имеют в активе 59 пунктов, отрыв от ближайшего преследователя составляет десять очков. «Манчестер Сити» забил 50 голов и пропустил 15 мячей. По количеству пропущенных эта команда лучшая в чемпионате. «Манчестер Сити» лишь дважды проигрывал в этом сезоне, пять раз играл вничью и 18 раз побеждал.

«Вест Хэм» находится на четвертой строчке в таблице АПЛ с 45 баллами в активе. «Молотобойцы» эффективны в этом году, клуб очень часто побеждает. Команда из Лондона забила 39 голов и пропустила 29 мячей. «Вест Хэм» побеждал в 13 матчах, также в активе команды шесть ничьих и столько же поражений. Последние матчи с участием лондонского клуба приятно смотреть, «Вест Хэм» старается, но против «горожан» нет никаких шансов.

Информация для ставок

● «Манчестер Сити» не проигрывает 15 матчей подряд

● «Вест Хэм» не проигрывает четыре матча кряду

● «Манчестер Сити» выиграл восемь матчей из последних десяти на своем поле

Прогноз

В этом матче можно поставить на забитый пенальти с коэффициентом 2.50. Также можно сделать ставку на то, что последний гол будет забит в период с 77 по 90 минуту с коэффициентом 1.90.

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