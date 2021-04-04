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«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (04.04.2021)

вчера, 09:49

«Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон» в рамках 30-го тура АПЛ. Букмекеры представили котировки на игру, которая состоится в Англии 4 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.693.945.53
Лига Ставок 1.68 3.95 5.20
Фонбет Live! 1.04 13.00 100.00
Pin-Up.ru 1.70 3.95 5.50

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния букмекеры выбрали «Манчестер Юнайтед», на победу «красных дьяволов» можно поставить по коэффициенту 1.65. Еще одна актуальная ставка — тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 1.90. Также стоит присмотреться к ставке на то, что только «Манчестер Юнайтед» забьет по 2.80.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» набрал 57 пунктов и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Несмотря на огромное отставание от лидирующего «Манчестер Сити», «красные дьяволы» не теряют надежд взобраться на первую строчку. Клуб выиграл 16 поединков, девять раз играл вничью и проигрывал в четырех встречах. Всего в этом сезоне у «Юнайтед» 56 забитых и 32 пропущенных. В последних матчах этот клуб в хорошей форме и регулярно набирает очки.

«Брайтон», несмотря на то, что расположился на 16-й строчке в таблице, очень неплохо играет в АПЛ. Клуб набрал 32 пункта. Всего в активе команды семь побед, 11 ничьих и столько же поражений. Клуб забил 32 мяча и пропустил 36 голов. В последних матчах «Брайтону» удалось прервать неприятную серию из поражений. Клуб готов к осаде Манчестера и хочет отобрать очки у более именитого соперника.

Информация для ставок

● «Брайтон» выиграл два матча из последних пяти

● «Манчестер Юнайтед» не проигрывает девять игр кряду в АПЛ

● У «Юнайтед» один пропущенный за последние пять матчей

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Юнайтед» или ничейный исход по 1.6 или на ничейный исход по 4.05. Еще одна актуальная ставка — гол хозяев поля в обоих таймах по коэффициенту 2.55.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.54 1.87 2.04 1.47 2.88
Лига Ставок 2.85 1.43 1.93 1.88 1.53 2.55
Pin-Up.ru 2.60 1.52 1.84 2.01 1.46 2.77
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shlomo
shlomo
вчера в 13:20
МЮ выиграет
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