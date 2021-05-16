«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (18.05.2021)

1621196723

вчера, 23:25

«Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм» в рамках 37-го тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этого матча станет «Юнайтед». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.45. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по 4.90. Также стоит обратить внимание на тотал забитых мячей больше трех по 2.10.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» набрал 70 пунктов и расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 20 побед, десять ничьих и шесть поражений. Команда забила 70 голов и пропустила 42 мяча.

«Фулхэм» находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 27 пунктов. В нынешнем сезоне лондонский клуб провалился и не показал хорошей игры. Команда выиграла всего пять поединков, 12 раз играла вничью и проиграла в 19 матчах. В активе «дачников» — 26 забитых и 50 пропущенных. В последних матчах «Фулхэм» ничего не может показать, клуб уже отправился в Чемпионшип.

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» забил девять голов в пяти последних поединках

«Фулхэм» не побеждает восемь матчей кряду

«Манчестер Юнайтед» проиграл три матча из последних пяти во всех турнирах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.10. Также стоит поставить на ничейный исход или победу «Юнайтед» по 1.09.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Борнмут» — «Брентфорд».