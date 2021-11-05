«Майнц» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (05.11.2021)

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05 ноября 2021, 12:57

Интересную встречу двух разных по игровому стилю команд подарит нам 11-й тур чемпионата Германии. «Майнц» ждет в гости «Боруссию» М. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Майнц». Команда играет домашний поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Боруссии» М оценивается в 2.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Майнц» после серии поражений в начале прошлого месяца вновь смог реабилитироваться и продолжает набирать очки. Сейчас коллектив идет на высоком для себя пятом месте, а в активе команды уже 16 очков. Чтобы продлить успех, футболистам придется обыграть достаточно крепкого соперника. Последние два матча «Майнца» в чемпионате Германии завершились победами над «Арминией» (2:1) и «Аугсбургом» (4:1).

«Боруссия» М хорошо проводит данный отрезок чемпионата и за последние пять матчей Бундеслиги проиграла всего одну встречу. Сейчас клуб занимает 10-е место с 14 очками, однако этого недостаточно болельщикам, которые хотят видеть коллектив в первой четверке турнирной таблицы. В прошлом туре «Боруссия» М обыграла на своем поле «Бохум» (2:1), а ранее команда минимально уступила на выезде «Герте» (0:1).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Майнца» завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» М проиграла четыре из пяти последних матчей на выезде

«Майнц» проиграл четыре из пяти последних встреч с «Боруссией» М

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды демонстрируют интересный футбол, поэтому мы предполагаем, что увидим большое количество забитых мячей, исходя из статистики. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.