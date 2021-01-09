«Мехелен» — «Антеверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (10.01.2021)

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09 января 2021, 10:27

«Мехелен» демонстрирует весьма неплохую игру. Остается теперь с максимальным старанием и вариативностью подойти к поединку с «Антверпеном».

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити представлены практически равнозначные котировки в этом поединке. Сыграть победу «Мехелена» можно за 2,48, ничья доступна на отметке 3,74, а триумф команды гостей доступен на значении 2,64.

Тотал в этой игре установлен на отметке 3,5 мяча. Больше можно взять за 2,58, а меньше за 1,56.

Форма команд

«Мехелен» выиграл два последних поединка с одинаковым счетом (2:1). Благодаря этим триумфам команде удалось несколько поправить свое турнирное положение и подняться на тринадцатую позицию в турнирной таблице. Нужно что-то делать с обороной, так как 36 пропущенных мячей в 19 проведенных встречах некуда не годится.

«Антверпен» является одним из претендентов на борьбу за место в Топ-4. На текущий момент команда находится на пятом месте. С отставанием от четвертой позиции всего лишь в одно очко. В двух последних поединках команда сумела добиться положительного для себя результата и справилась с очень непростыми соперниками, в лице «Васланд-Беверен» (3:0) «Шарлеруа» (2:1).

Информация для ставок

«Мехелен» выиграл два из 10 последних домашних матчей

«Антверпен» победил в шести из 10 последних выездных встреч

В четырех последних междусобойчиках команд «Мехелен» одержал три победы

Прогноз

Все-таки заметно однозначное преимущество у гостей. Крайне важно постараться избежать обилия невынужденных ошибок, иначе претендовать на результат вряд ли удастся. Подстрахуем свой выбор нейтральной форой 0 на «Антверпен» с коэффициентом 2,01.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Остенде» — «Шарлеруа».