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«Мирандес» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (19.05.2021)

вчера, 16:22

«Мирандес» сыграет против «Леганеса» в рамках 40-го тура испанской Сегунды 19 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.463.181.98
Лига Ставок 3.95 3.20 2.03
Мелбет 4.03 3.32 1.96
1XBET 4.20 3.20 1.96
BetBoom 4.15 3.20 1.97

Ставки букмекеров

«Леганес» — фаворит матча. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20 и на победу «Мирандеса» за 4.50.

Форма команд

«Мирандес» набрал 52 пункта и находится на девятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Мирандес» смотрится не лучшим образом, команда часто теряет очки, но к поединку против «Леганеса» клуб может подготовиться. «Мирандес» обеспечил сохранение прописки в Сегунде и может позволить себе расслабиться, но отнять очки у «Леганеса» было бы хорошей мотивацией.

«Леганес» имеет в активе 66 пунктов, команда идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В последних поединках «Леганес» играет очень хорошо, клуб стабильно набирает очки и имеет шансы на стыковые матчи в борьбе за выход в Примеру. «Леганес» очень хочет вернуться в высший дивизион, команда будет делать все, что можно, чтобы совершить камбэк.

Информация для ставок

  • «Мирандес» выиграл один матч из последних пяти
  • «Леганес» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Мирандес» пропустил шесть голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что только «Леганес» забьет в обоих таймах — коэффициент 3.95. Еще одна актуальная ставка — гол «Леганеса» и победа клуба по коэффициенту 4.40.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Вест Хэм».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.80 1.58 2.46
Лига Ставок 2.12 1.67 1.61 2.23
Мелбет 1.62 2.28
1XBET 1.28 3.62
BetBoom 2.05 1.72 1.58 2.30 1.29 3.40
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 19:55
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Мирандес (Миранда де Эбро)
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