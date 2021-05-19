«Мирандес» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (19.05.2021)

«Мирандес» сыграет против «Леганеса» в рамках 40-го тура испанской Сегунды 19 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.
|
0 : 0
завершен
вчера, 22:30
Ставки букмекеров
«Леганес» — фаворит матча. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.20 и на победу «Мирандеса» за 4.50.
Форма команд
«Мирандес» набрал 52 пункта и находится на девятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Мирандес» смотрится не лучшим образом, команда часто теряет очки, но к поединку против «Леганеса» клуб может подготовиться. «Мирандес» обеспечил сохранение прописки в Сегунде и может позволить себе расслабиться, но отнять очки у «Леганеса» было бы хорошей мотивацией.
«Леганес» имеет в активе 66 пунктов, команда идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В последних поединках «Леганес» играет очень хорошо, клуб стабильно набирает очки и имеет шансы на стыковые матчи в борьбе за выход в Примеру. «Леганес» очень хочет вернуться в высший дивизион, команда будет делать все, что можно, чтобы совершить камбэк.
Информация для ставок
- «Мирандес» выиграл один матч из последних пяти
- «Леганес» не проигрывает пять матчей кряду
- «Мирандес» пропустил шесть голов в пяти последних матчах
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что только «Леганес» забьет в обоих таймах — коэффициент 3.95. Еще одна актуальная ставка — гол «Леганеса» и победа клуба по коэффициенту 4.40.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Вест Хэм».