«Нант» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (18.04.2021)

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вчера, 22:27

В 33-м туре чемпионата Франции пройдет матч «Нант» — «Лион». Предлагаем прогноз и обзор ставок на поединок, который состоится 18 апреля на стадионе «Божуар».

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Лион» фаворитом этой встречи. Ставки на победу гостей идут с коэффициентом 1.56. Поставить на ничью можно за 4.74, а победа «Нанта» оценивается котировкой 6.15.

Также букмекеры считают, что игра получится результативной. Поставить на ТБ (2,5) можно за 1.63, ТМ(2,5) – 2.42.

Форма команд

«Нант» на финише сезона будет вести борьбу за выживание. К предстоящему туру «канарейки» подходят на предпоследнем месте в турнирной таблице. Чтобы покинуть зону вылета, команде нужно ликвидировать гандикап в четыре очка от 17-й позиции.

Последнюю победу в чемпионате команда оформила 14 марта, когда сенсационно выиграла у ПСЖ на выезде (2:1). После этого «Нант» разделил очки с «Лорьяном» (1:1), а также проиграл «Ницце» (1:2) и «Ренну» (0:1).

«Лион» пропустил «Монако» на третье место, отстав от зоны Лиги чемпионов на один балл. «Ткачи» потеряли очки в играх с «Реймсом» (1:1) и «Лансом» (1:1), а также уступили ПСЖ в гостях (2:4). Прервать серию неудач подопечные Руди Гарсия смогли в прошлом туре, когда дома был разгромлен «Анже» (3:0).

Информация для ставок

У «Нанта» 3 поражения в 5 прошлых турах, а «Лион» не проигрывал в 14 прошлых гостевых матчах Лиги 1

В 3 из 4 предыдущих очных встреч команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Лион» выиграл два последних поединка против «Нанта», забив в этих встречах 7 голов

Прогноз

«Лион» должен брать три очка в этой встрече, если «ткачи» не хотят усугубить свои позиции в борьбе за топ-3. Учитывая, в какой форме сейчас находится «Нант», предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.56 в БК Фонбет.

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