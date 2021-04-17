ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Нант» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (18.04.2021)

вчера, 22:27

В 33-м туре чемпионата Франции пройдет матч «Нант» — «Лион». Предлагаем прогноз и обзор ставок на поединок, который состоится 18 апреля на стадионе «Божуар».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.314.531.55
Лига Ставок 5.80 4.50 1.54
Фонбет 6.20 4.30 1.53
Мелбет 6.05 4.70 1.57
1XBET 3.30 7.10 1.52
BetBoom 6.06 4.42 1.56

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Лион» фаворитом этой встречи. Ставки на победу гостей идут с коэффициентом 1.56. Поставить на ничью можно за 4.74, а победа «Нанта» оценивается котировкой 6.15.

Также букмекеры считают, что игра получится результативной. Поставить на ТБ(2,5) можно за 1.63, ТМ(2,5) – 2.42.

Форма команд

«Нант» на финише сезона будет вести борьбу за выживание. К предстоящему туру «канарейки» подходят на предпоследнем месте в турнирной таблице. Чтобы покинуть зону вылета, команде нужно ликвидировать гандикап в четыре очка от 17-й позиции.

Последнюю победу в чемпионате команда оформила 14 марта, когда сенсационно выиграла у ПСЖ на выезде (2:1). После этого «Нант» разделил очки с «Лорьяном» (1:1), а также проиграл «Ницце» (1:2) и «Ренну» (0:1).

«Лион» пропустил «Монако» на третье место, отстав от зоны Лиги чемпионов на один балл. «Ткачи» потеряли очки в играх с «Реймсом» (1:1) и «Лансом» (1:1), а также уступили ПСЖ в гостях (2:4). Прервать серию неудач подопечные Руди Гарсия смогли в прошлом туре, когда дома был разгромлен «Анже» (3:0).

Информация для ставок

  • У «Нанта» 3 поражения в 5 прошлых турах, а «Лион» не проигрывал в 14 прошлых гостевых матчах Лиги 1
  • В 3 из 4 предыдущих очных встреч команд сыграла ставка на ТБ(2,5)
  • «Лион» выиграл два последних поединка против «Нанта», забив в этих встречах 7 голов

Прогноз

«Лион» должен брать три очка в этой встрече, если «ткачи» не хотят усугубить свои позиции в борьбе за топ-3. Учитывая, в какой форме сейчас находится «Нант», предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.56 в БК Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Брюгге» — «Роял Мускрон-Перувельц».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.64 1.86 2.06
Лига Ставок 2.33 1.61 1.84 1.97
Мелбет 2.43 1.66
1XBET 3.76 1.26 3.90 1.23 1.85 1.95
BetBoom 3.89 1.28 2.34 1.64 1.80 2.06
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 22:37
Лион фаворит
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100