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«Нант» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (27.08.2021)

сегодня, 17:35

В стартовом матче четвертого тура чемпионата Франции «Нант» сыграет против «Лиона». Мы предложили свой прогноз на поединок, который состоится 27 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.584.021.79
Фонбет 4.70 4.00 1.75
Мелбет 4.84 4.04 1.78
1XBET 4.84 4.04 1.78
BetBoom 4.79 3.94 1.75

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет на основные исходы этой игры предложила такие ставки: победа «Нанта» идет по коэффициенту 4.48, ничья – 3.98, а победа «Лиона» котируется в 1.81.

Аналитики сервиса также считают, что в предстоящей встрече команды покажут результативный футбол. Вариант ставки ТБ (2,5) голов идут по коэффициенту 1.75, ТМ (2,5) – 2.20.

Форма команд

Футболистам «Нанта» удалось набрать четыре очка в трех первых турах чемпионата Франции. «Канарейки» начали сезон с гостевой ничьи против «Монако» (1:1), после чего последовала убедительная победа над «Мецем» в родных стенах (2:0).

Первое поражение в сезоне «Нант» потерпел в прошлом туре Лиги 1, уступив в гостях «Ренну» (0:1). В турнирной таблице первенства хозяева грядущей встречи расположились на девятом промежуточном месте.

«Лион» еще не знает вкуса побед в новой кампании французской лиги. Команда сыграла вничью дома с «Брестом» (1:1), а в прошлом туре упустила победу над «Клермоном» — ничья 3:3. Между этими поединками «Лион» неудачно съездил на поле «Анже», где было зафиксировано крупное поражение (0:3).

Информация для ставок

  • В 9 из 10 прошлых матчей «Лиона» в Лиге 1 прошла ставка ТБ(2,5)
  • «Лион» побеждал в 3 предыдущих поединках против «Нанта»
  • В 3 последних встречах соперников на поле «Лиона» выиграл исход ТБ(2,5)

Прогноз

Дырами в обороне «ткачей» пользуются команды разных уровней. Предлагаем рассмотреть исход на ТБ (2,5) голов за 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на матч Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.75 1.73 2.22
Мелбет 2.16 1.81
1XBET 2.16 1.81
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Все комментарии
xhmuz55xa6zm
xhmuz55xa6zm
сегодня в 17:37
Футбольный клуб Лион одержит победу.
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