«Нант» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (27.08.2021)

В стартовом матче четвертого тура чемпионата Франции «Нант» сыграет против «Лиона». Мы предложили свой прогноз на поединок, который состоится 27 августа 2021 года.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Букмекерская компания Фонбет на основные исходы этой игры предложила такие ставки: победа «Нанта» идет по коэффициенту 4.48, ничья – 3.98, а победа «Лиона» котируется в 1.81.
Аналитики сервиса также считают, что в предстоящей встрече команды покажут результативный футбол. Вариант ставки ТБ (2,5) голов идут по коэффициенту 1.75, ТМ (2,5) – 2.20.
Форма команд
Футболистам «Нанта» удалось набрать четыре очка в трех первых турах чемпионата Франции. «Канарейки» начали сезон с гостевой ничьи против «Монако» (1:1), после чего последовала убедительная победа над «Мецем» в родных стенах (2:0).
Первое поражение в сезоне «Нант» потерпел в прошлом туре Лиги 1, уступив в гостях «Ренну» (0:1). В турнирной таблице первенства хозяева грядущей встречи расположились на девятом промежуточном месте.
«Лион» еще не знает вкуса побед в новой кампании французской лиги. Команда сыграла вничью дома с «Брестом» (1:1), а в прошлом туре упустила победу над «Клермоном» — ничья 3:3. Между этими поединками «Лион» неудачно съездил на поле «Анже», где было зафиксировано крупное поражение (0:3).
Информация для ставок
- В 9 из 10 прошлых матчей «Лиона» в Лиге 1 прошла ставка ТБ(2,5)
- «Лион» побеждал в 3 предыдущих поединках против «Нанта»
- В 3 последних встречах соперников на поле «Лиона» выиграл исход ТБ(2,5)
Прогноз
Дырами в обороне «ткачей» пользуются команды разных уровней. Предлагаем рассмотреть исход на ТБ (2,5) голов за 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.
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