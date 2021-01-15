«Наполи» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии A (17.01.2021)

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15 января 2021, 21:14

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Наполи» на стадионе имени Диего Марадоны сыграет против «Фиорентины». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 17 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Заключить пари на победу «Наполи» в этой игре можно с коэффициентом 1.62. Вероятность победы «Фиорентины» букмекерская контора Бетсити оценивает котировкой 5.85, а ничью можно сыграть за 4.44.

С небольшим преимуществом в линии букмекера идут ставки на «верховой» исход встречи. Вариант ТБ (2,5) можно сыграть за 1.80, а ТМ(2,5) – за 2.18.

Форма команд

13 января «Наполи» отметился победой над «Эмполи», пройдя в ¼ финала Кубка Италии. Перед этим подопечные Дженнаро Гаттузо прервали череду неудач в чемпионате, обыграв в гостях «Удинезе» со счетом 2:1.

В турнирной таблице Серии A клуб из Неаполя занимает шестое место, отставая от четверки лидеров на два зачетных пункта.

«Фиоренитна» вылетела из кубковых соревнований. «Фиалки» уступили путевку в четвертьфинал «Интеру», проиграв в дополнительных таймах (1:2). Зато в чемпионате дела у клуба из Флоренции постепенно налаживаются.

Победа над «Кальяри» в прошлом туре позволила «Фиорентине» дистанцироваться от зоны вылета на шесть очков, а также обосноваться на 12-м месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

· «Наполи» выиграл четыре из восьми домашних матчей в чемпионате

· У «Фиорентины» только одна победа в восьми выездных поединках Серии A

· «Наполи» трижды обыграл «Фиорентину» в пяти предыдущих матчах на своем поле

· В трех из четырех последних встреч между командами сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

Статус фаворита «Наполи» в этом матче вполне оправдан. Коллективу из Неаполя откровенно не везло в тех матчах, где он терял очки.

«Фиорентина» хоть и провела неплохой поединок в прошлом туре, но до уровня ближайшего соперника «фиалки» недотягивают. Ставим на победу «Наполи» с коэффициентом 1.62 в букмекерской конторе Бетсити.