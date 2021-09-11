«Наполи» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (11.09.2021)

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сегодня, 01:01

Третий тур итальянской Серии А подарит нам противостояние «Наполи» и «Ювентуса». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что явного фаворита в этом поединке нет. «Наполи» играет домашний поединок, а поставить на его победу можно по коэффициенту 2.44. Победа «Ювентуса» оценивается по коэффициенту 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.52. Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.93. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

Неаполитанцы шикарно стартовали в чемпионате, добыв две победы, и теперь заслуженно занимают место вверху турнирной таблицы. В первом туре дома была повержена «Венеция» со счетом 2:0, а в следующем поединке на выезде разобрались с «Дженоа» (2:1).

«Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри крайне неудачно вошел в сезон и в двух стартовых встречах набрал всего один бал. Сначала клуб расписал выездную ничью с «Удинезе» (2:2), а затем неожиданно дома проиграл «Эмполи» (0:1).

Информация для ставок

Неаполитанский клуб выиграл восемь из девяти последних поединков

«Ювентус» выиграл лишь один матч из крайних четырех

«Ювентус» пропускает в 27 играх кряду

Крайняя очная встреча завершилась поражением «Наполи» (1:2)

Прогноз

Поединок двух итальянских грандов должен быть наполнен интересными событиями. «Ювентусу» нужно исправлять ситуацию и добывать первую победу в сезоне. «Наполи» желает продолжить побеждать. Сложно сказать, кто окажется победителем, предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.