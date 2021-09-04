Нидерланды — Черногория. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (04.09.2021)

1630741073

вчера, 10:37

В четвертом туре мы увидим встречу Нидерландов и Черногории. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом матче домашняя команда является неоспоримым фаворитом встречи. В БК Мелбет можно поставить на победу Нидерландов с форой (-1.5) по коэффициенту 1.5, победу Черногории можно взять по коэффициенту 17.0. Ничью можно выбрать по коэффициенту 8.3.

За тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.65. Низовой исход матча (ТМ 3) можно взять за 2.2. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

Нидерланды после неудачи на Евро-2020 сменили тренера, но все еще не смогли прийти в себя. Команда минувший тур квалификации проводила на родном стадионе, но не смогла обыграть скромную Норвегию, расписав ничью (1:1). Теперь предстоит игра с неуступчивыми черногорцами.

Черногория на ЧЕ -2020 участия не принимала, но провела в июне два товарищеских матча с Боснией и Герцеговиной (0:0), а также с Израилем (1:3). Несколько дней ранее команда сразилась на выезде с Турцией и смогла отыграть два мяча, завершив игру боевой ничьей (2:2).

Информация для ставок

• В двух последних играх Нидерланды не смогли добыть победу

• В 14 последних матчах с участием нидерландцев было забито минимум два гола

• Черногория не проигрывает на выезде шесть матчей подряд

Прогноз

Предлагаем поставить на уверенную победу Нидерландов с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.5.