«Норвич» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (14.12.2021)

«Норвич» сыграет против «Астон Виллы» в рамках 17-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 22:45
Ставки букмекеров
Фаворит грядущей игры — «Астон Вилла». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.12. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа хозяев в 3.50.
Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Норвич» идет на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба десять баллов. В последних встречах «Норвич» проиграл «Манчестер Юнайтед», а также уступил «Тоттенхэму» и сыграл вничью с «Ньюкаслом».
«Астон Вилла» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 19 баллов. В последних встречах «Астон Вилла» проиграла «Ливерпулю», а также выиграла у «Лестера» и уступила «Манчестер Сити».
Информация для ставок
- «Астон Вилла» выиграла три матча из последних пяти
- «Норвич» не побеждает четыре поединка кряду
- У «Астон Виллы» три забитых мяча за последние три поединка
Прогноз
В этой игре можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.70. В последних матчах с участием этих клубов бывает много голов, поэтому такая ставка смотрится логичной. Фаворитом являются гости, которые заметно прибавляют от матча к матчу.