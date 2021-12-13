«Норвич» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (14.12.2021)

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сегодня, 11:44

«Норвич» сыграет против «Астон Виллы» в рамках 17-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит грядущей игры — «Астон Вилла». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.12. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа хозяев в 3.50.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Норвич» идет на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба десять баллов. В последних встречах «Норвич» проиграл «Манчестер Юнайтед», а также уступил «Тоттенхэму» и сыграл вничью с «Ньюкаслом».

«Астон Вилла» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 19 баллов. В последних встречах «Астон Вилла» проиграла «Ливерпулю», а также выиграла у «Лестера» и уступила «Манчестер Сити».

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла три матча из последних пяти

«Норвич» не побеждает четыре поединка кряду

У «Астон Виллы» три забитых мяча за последние три поединка

Прогноз

В этой игре можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.70. В последних матчах с участием этих клубов бывает много голов, поэтому такая ставка смотрится логичной. Фаворитом являются гости, которые заметно прибавляют от матча к матчу.