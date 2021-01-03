«Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (03.01.2021)

3 января «Ньюкасл» встречается с «Лестером». Удастся ли гостям заработать три очка и сделать это уверенно?
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1 : 2
завершен
03 января 2021, 17:15
воскресенье
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет выделила явного фаворита в этой игре. Сыграть победу «Лестера» можно с коэффициентом 1,69, ничья доступна за 4,05, а триумф хозяев можно взять за 5,35. Тотал в этой встрече установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно взять за 1,96, а меньше доступен за 1,94.
Форма команд
«Ньюкасл» не выигрывает на протяжении пяти последних туров, но стоит признать, что у команды был очень непростой календарь. В прошлом туре удалось «сорокам» вырвать ничью у «Ливерпуля» (0:0). Весь матч пришлось обороняться, но всё же удалось положить в свою копилку один зачетный балл. Благодаря этому удалось команде подняться на 14-е место в турнирной таблице.
«Лестер» не может победить на протяжении двух последних матчей – ничьи с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Кристал Пэлас» (1:1). Пока на третьем месте находится команда с отставанием от лидера в четыре очка. «Лисы» в этом сезоне приятно удивляют качеством своей игры и вполне могут рассчитывать на попадание в зону Лиги Чемпионов.
Информация для ставок
- «Ньюкасл» не проигрывает в шести из 10 последних домашних матчей на домашней арене
- «Ньюкасл» два последних домашних матча сыграл вничью
- «Лестер» выиграл шесть из 10 последних выездных поединков
- «Лестер» не проигрывает на протяжении трех выездных матчей
Прогноз
Мы считаем, что как бы ни разворачивались события в этой игре, у хозяев есть шансы избежать крупного поражения. Учитывая котировки букмекеров, предлагаем сыграть хозяев поля с учетом небольшой плюсовой форы. Играем в букмекерской конторе Мелбет «Ньюкасл» с азиатской форой +1 мяч за коэффициент 1,76.