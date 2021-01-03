«Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (03.01.2021)

1609656984

03 января 2021, 09:56

3 января «Ньюкасл» встречается с «Лестером». Удастся ли гостям заработать три очка и сделать это уверенно?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет выделила явного фаворита в этой игре. Сыграть победу «Лестера» можно с коэффициентом 1,69, ничья доступна за 4,05, а триумф хозяев можно взять за 5,35. Тотал в этой встрече установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно взять за 1,96, а меньше доступен за 1,94.

Форма команд

«Ньюкасл» не выигрывает на протяжении пяти последних туров, но стоит признать, что у команды был очень непростой календарь. В прошлом туре удалось «сорокам» вырвать ничью у «Ливерпуля» (0:0). Весь матч пришлось обороняться, но всё же удалось положить в свою копилку один зачетный балл. Благодаря этому удалось команде подняться на 14-е место в турнирной таблице.

«Лестер» не может победить на протяжении двух последних матчей – ничьи с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Кристал Пэлас» (1:1). Пока на третьем месте находится команда с отставанием от лидера в четыре очка. «Лисы» в этом сезоне приятно удивляют качеством своей игры и вполне могут рассчитывать на попадание в зону Лиги Чемпионов.

Информация для ставок

«Ньюкасл» не проигрывает в шести из 10 последних домашних матчей на домашней арене

«Ньюкасл» два последних домашних матча сыграл вничью

«Лестер» выиграл шесть из 10 последних выездных поединков

«Лестер» не проигрывает на протяжении трех выездных матчей

Прогноз

Мы считаем, что как бы ни разворачивались события в этой игре, у хозяев есть шансы избежать крупного поражения. Учитывая котировки букмекеров, предлагаем сыграть хозяев поля с учетом небольшой плюсовой форы. Играем в букмекерской конторе Мелбет «Ньюкасл» с азиатской форой +1 мяч за коэффициент 1,76.