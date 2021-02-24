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«Одиша» — «Мумбаи Сити». Прогноз на матч чемпионата Индии (24.02.2021)

сегодня, 06:51

«Мумбаи Сити» сыграет на выезде с ФК «Одиша» в рамках индийской Суперлиги. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.274.411.44
Лига ставок 7.00 4.50 1.40
Pin-up 7.10 4.20 1.41

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка считается «Мумбаи Сити», на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.43. Триумф «Одиши» оценивается в 6.90, а ничейный исход — в 4.30.

Форма команд

«Одиша» — аутсайдер индийского первенства. Клуб находится на 11-й строчке в таблице и имеет в активе 9 баллов. В нынешнем сезоне «Одиша» выиграл один матч, 6 раз сыграл вничью и 11 проиграл. Клуб отметился 18 забитыми мячами и пропустил 33 гола.

«Мумбаи Сити» традиционно является одним из фаворитов в борьбе за золотые медали. Клуб находится на второй строчке в турнирной таблице и имеет в активе 34 очка. В нынешнем сезоне команда забила 27 мячей и пропустила 17 голов. «Мумбаи Сити» выиграл десять поединков, четыре раза сыграл вничью и столько же раз проиграл. Последние матчи «Мумбаи» показали все слабости команды, которая стала чаще проигрывать и больше пропускать.

Информация для ставок

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на то, что в первом тайме будет забито два гола, с коэффициентом 2.26. Также можно поставить на то, что первый гол забьют на 1-10 минуте. Эта ставка представлена коэффициентом 4.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.274.411.44
Лига ставок 7.00 4.50 1.40
Pin-up 7.10 4.20 1.41
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shlomo
shlomo
сегодня в 06:55
Ну понравилось мне Мумбаи Сити, ну хоть тресни...:)))
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