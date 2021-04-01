«Осасуна» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (03.04.2021)

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вчера, 23:14

«Осасуна» играет против «Хетафе» в рамках поединка испанской Примеры. Этот матч состоится 3 апреля 2021 года. В этом сезоне оба клуба не показывают яркой игры, но за ними все равно интересно наблюдать. «Хетафе», как и прежде, играет очень агрессивно и часто фолит, такие команды отличаются характером и желанием победить. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру в Испании.

Ставки букмекеров

«Осасуна» является фаворитом этого матча. На победу клуба из Памплоны можно поставить по коэффициенту 2.55. Также букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 2.80 и на победу «Хетафе» по коэффициенту 3.30.

Форма команд

«Осасуна» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 30 пунктов. В активе клуба семь побед, девять ничьих и 12 поражений. «Осасуна» забила 23 гола и пропустила 35 мячей. В последних поединках «Осасуна» играет не лучшим образом и часто теряет очки, иногда это происходит в тех поединках, где клуб доминирует.

«Хетафе» не похож на себя образца прошлого сезона. Клуб набрал 29 баллов и расположился на 14-й строчке в таблице. В активе у «Хетафе» семь побед, восемь ничьих и 13 поражений. Клуб забил 22 гола и пропустил 33 мяча. В последних матчах «Хетафе», как и «Осасуна», никак не может выиграть и набрать три балла. Из-за плохой формы клуб приближается к зоне вылета.

Информация для ставок

«Хетафе» и «Осасуна» не побеждают три матча кряду

«Хетафе» забил пять мячей в последних пяти играх

«Осасуна» забила один мяч за последние пять матчей

Прогноз

В этом матче не стоит ожидать обилия забитых мячей. Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.33. Также можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Хетафе» по коэффициенту 1.50. Гости большие любят «засушить» игру, поэтому команды будут играть в далеко не самый привлекательный футбол.