«Остенде» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.02.2021)

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вчера, 23:28

«Остенде» в 28-м туре чемпионата Бельгии принимает на своем поле «Мехелен». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч, который состоится 27 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам нынешнего поединка. На победу «Остенде» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить с коэффициентом 2.45. Поверить в успех «Мехелена» можно за 2.7, а ничья котируется с коэффициентом 3.6.

На ТБ 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.78. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент на ТМ 2.5 составляет 2.04.

Форма команд

«Мехелен» расположился в середине турнирной таблицы и борется за попадание в первую восьмерку, что позволит бороться за еврокубки. Команда давно не проигрывает и стабильно набирает очки. В прошлом туре «Мехелен» сыграл вничью с «Гентом» (1:1), а немного ранее обыграл на выезде «Беерсхот» (2:1).

«Остенде» занимает четвертое место в чемпионате и претендует на серебряные медали, так как лидер «Брюгге» оторвался слишком далеко. Команда редко проигрывает и показывает зрелищный, атакующий футбол. В прошлой игре «Остенде» сыграл вничью с «Эйпеном» (1:1), а туром ранее смог победить «Генк» (3:1).

Информация для ставок

«Мехелен» проиграл всего один матч из последних десяти во всех турнирах.

Четыре матча между командами из пяти завершились исходом ТМ 2.5.

«Мехелен» выиграл шесть выездных встреч подряд.

Десять последних матчей «Остенде» завершились исходом «обе забьют».

Прогноз

В нынешнем поединке встречаются команды, которые довольно редко проигрывают и показывают стабильные результаты. Предположим, что клубы сыграют аккуратно и без большого количества забитых мячей. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.6.