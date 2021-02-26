«Остенде» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.02.2021)

«Остенде» в 28-м туре чемпионата Бельгии принимает на своем поле «Мехелен». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч, который состоится 27 февраля 2021 года.
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сегодня, 20:30
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам нынешнего поединка. На победу «Остенде» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить с коэффициентом 2.45. Поверить в успех «Мехелена» можно за 2.7, а ничья котируется с коэффициентом 3.6.
На ТБ 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.78. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент на ТМ 2.5 составляет 2.04.
Форма команд
«Мехелен» расположился в середине турнирной таблицы и борется за попадание в первую восьмерку, что позволит бороться за еврокубки. Команда давно не проигрывает и стабильно набирает очки. В прошлом туре «Мехелен» сыграл вничью с «Гентом» (1:1), а немного ранее обыграл на выезде «Беерсхот» (2:1).
«Остенде» занимает четвертое место в чемпионате и претендует на серебряные медали, так как лидер «Брюгге» оторвался слишком далеко. Команда редко проигрывает и показывает зрелищный, атакующий футбол. В прошлой игре «Остенде» сыграл вничью с «Эйпеном» (1:1), а туром ранее смог победить «Генк» (3:1).
Информация для ставок
- «Мехелен» проиграл всего один матч из последних десяти во всех турнирах.
- Четыре матча между командами из пяти завершились исходом ТМ 2.5.
- «Мехелен» выиграл шесть выездных встреч подряд.
- Десять последних матчей «Остенде» завершились исходом «обе забьют».
Прогноз
В нынешнем поединке встречаются команды, которые довольно редко проигрывают и показывают стабильные результаты. Предположим, что клубы сыграют аккуратно и без большого количества забитых мячей. Сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.6.