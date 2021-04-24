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«Падерборн» — «Фортуна». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (24.04.2021)

вчера, 05:05

«Падерборн» и «Фортуна» проведут очную встречу в рамках 31-го тура второй лиги Германии. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет не выделила очевидного фаворита в этой встрече. Поставить на победу «Падерборна» можно по коэффициенту 2.6. Победа «Фортуны» оценивается в 2.65. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.3.

Ставка на тотал больше 2.5 мячей представлена коэффициентом 1.74, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.08. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.59.

Форма команд

«Фортуна» улучшила свои результаты и смогла подняться на четвертое место в чемпионате и повысить шансы на выход в элитный дивизион Германии. В последних двух турах «Фортуна» победила «Оснабрюк» (3:0) и «Санкт-Паули» (2:0).

«Падерборн» находится в середине турнирной таблицы и имеет лишь математически шансы на третью строчку. Команда редко побеждает и за пять последних матчей смогла набрать шесть очков. В последнем туре «Падерборн» сыграл вничью с «Оснабрюком» (2:2), а до этого поделил очки с «Айнтрахтом» Б (0:0).

Информация для ставок

  • «Фортуна» и «Падерборн» проиграли по одному матчу из пяти последних в чемпионате
  • «Падерборн» забивает на своем поле десять матчей подряд
  • «Падерборн» не может обыграть «Фортуну» три матча подряд
  • В четырех из шести последних матчей «Фортуны» сыграла ставка «обе забьют — нет»

Прогноз

«Фортуна» имеет хорошие шансы на успех в этом матче. Гости мотивированы сильнее хозяев и обладают большим классом. Рекомендуем сделать ставку на победу «Фортуны» по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.74 1.69 2.26
Лига Ставок 2.18 1.64 1.73 2.03
Мелбет 2.20 1.69
1XBET 3.26 1.35 3.05 1.33 1.67 2.24
BetBoom 3.90 1.27 2.37 1.61 1.86 1.98
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 11:10
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Падерборн»
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