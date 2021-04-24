«Падерборн» — «Фортуна». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (24.04.2021)

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вчера, 05:05

«Падерборн» и «Фортуна» проведут очную встречу в рамках 31-го тура второй лиги Германии. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет не выделила очевидного фаворита в этой встрече. Поставить на победу «Падерборна» можно по коэффициенту 2.6. Победа «Фортуны» оценивается в 2.65. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.3.

Ставка на тотал больше 2.5 мячей представлена коэффициентом 1.74, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.08. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.59.

Форма команд

«Фортуна» улучшила свои результаты и смогла подняться на четвертое место в чемпионате и повысить шансы на выход в элитный дивизион Германии. В последних двух турах «Фортуна» победила «Оснабрюк» (3:0) и «Санкт-Паули» (2:0).

«Падерборн» находится в середине турнирной таблицы и имеет лишь математически шансы на третью строчку. Команда редко побеждает и за пять последних матчей смогла набрать шесть очков. В последнем туре «Падерборн» сыграл вничью с «Оснабрюком» (2:2), а до этого поделил очки с «Айнтрахтом» Б (0:0).

Информация для ставок

«Фортуна» и «Падерборн» проиграли по одному матчу из пяти последних в чемпионате

«Падерборн» забивает на своем поле десять матчей подряд

«Падерборн» не может обыграть «Фортуну» три матча подряд

В четырех из шести последних матчей «Фортуны» сыграла ставка «обе забьют — нет»

Прогноз

«Фортуна» имеет хорошие шансы на успех в этом матче. Гости мотивированы сильнее хозяев и обладают большим классом. Рекомендуем сделать ставку на победу «Фортуны» по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Мелбет.