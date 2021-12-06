ПСЖ — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.12.2021)

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сегодня, 11:47

7 декабря состоится поединок ПСЖ — «Брюгге». Матч пройдет в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — ПСЖ . Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.28. Ничейный исход оценивается в 6.00, а победа «Брюгге» в 9.50.

В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.75.

Форма команд

ПСЖ идет на второй строчке в группе А. У команды восемь баллов. В последних встречах команда из столицы Франции уступила «Манчестер Сити» 1:2, сыграла вничью с «РБ Лейпциг» 2:2 и выиграла у этой же команды со счетом 3:2.

«Брюгге» идет на четвертой строчке в турнирной таблице. У команды четыре балла. В последних матчах бельгийцы уступили «РБ Лейпциг» 0:5, а также дважды проиграли «Манчестер Сити» (4:1 и 1:5).

Информация для ставок

«Брюгге» выиграл три матча кряду

ПСЖ не проигрывает три игры кряду

не проигрывает три игры кряду У «Брюгге» десять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз