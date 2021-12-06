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ПСЖ — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.12.2021)

сегодня, 11:47

7 декабря состоится поединок ПСЖ — «Брюгге». Матч пройдет в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.345.589.59
Фонбет 1.32 5.50 9.00
Мелбет 1.34 6.10 9.30
1XBET 1.34 6.10 9.30
BetBoom 1.33 5.67 9.55

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — ПСЖ. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.28. Ничейный исход оценивается в 6.00, а победа «Брюгге» в 9.50.

В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.75.

Форма команд

ПСЖ идет на второй строчке в группе А. У команды восемь баллов. В последних встречах команда из столицы Франции уступила «Манчестер Сити» 1:2, сыграла вничью с «РБ Лейпциг» 2:2 и выиграла у этой же команды со счетом 3:2.

«Брюгге» идет на четвертой строчке в турнирной таблице. У команды четыре балла. В последних матчах бельгийцы уступили «РБ Лейпциг» 0:5, а также дважды проиграли «Манчестер Сити» (4:1 и 1:5).

Информация для ставок

  • «Брюгге» выиграл три матча кряду
  • ПСЖ не проигрывает три игры кряду
  • У «Брюгге» десять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.55. ПСЖ уже вышел в следующую стадию ЛЧ, поэтому клуб может позволить себе играть расслабленно и забивать столько, сколько хочется.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.42 2.38 1.63
Мелбет 2.86 1.40
1XBET 2.86 1.40
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:53
Парижане выиграют этот матч
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