ПСЖ — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.12.2021)

7 декабря состоится поединок ПСЖ — «Брюгге». Матч пройдет в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.
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завтра, 20:45
Ставки букмекеров
Фаворит противостояния — ПСЖ. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.28. Ничейный исход оценивается в 6.00, а победа «Брюгге» в 9.50.
В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.75.
Форма команд
ПСЖ идет на второй строчке в группе А. У команды восемь баллов. В последних встречах команда из столицы Франции уступила «Манчестер Сити» 1:2, сыграла вничью с «РБ Лейпциг» 2:2 и выиграла у этой же команды со счетом 3:2.
«Брюгге» идет на четвертой строчке в турнирной таблице. У команды четыре балла. В последних матчах бельгийцы уступили «РБ Лейпциг» 0:5, а также дважды проиграли «Манчестер Сити» (4:1 и 1:5).
Информация для ставок
- «Брюгге» выиграл три матча кряду
- ПСЖ не проигрывает три игры кряду
- У «Брюгге» десять забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом матче можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.55. ПСЖ уже вышел в следующую стадию ЛЧ, поэтому клуб может позволить себе играть расслабленно и забивать столько, сколько хочется.