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вчера, 15:13

ПСЖ сыграет против «Нанта» в матче 29-го тура французской Лиги 1. Этот поединок состоится 14 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

ПСЖ , как и положено действующему чемпиону, является фаворитом этого поединка. На победу клуба из Парижа можно поставить с коэффициентом 1.19. Также букмекеры советуют обратить внимание на ставку на ничейный исход за 7.50. Еще одна ставка — ничья или победа «Нанта» за 4.70.

Форма команд

ПСЖ впервые за последние несколько лет испытывает проблемы в чемпионате Франции. Клуб расположился на второй строчке в таблице и набрал 60 пунктов. Парижане отстают от лидера первенства «Лилля» на два балла. Клуб выиграл 19 поединков, трижды играл вничью и проиграл в шести матчах. ПСЖ забил 67 голов и пропустил 17 мячей.

«Нант» — один из аутсайдеров нынешнего сезона Лиги 1. Клуб расположился на 19-й строчке в турнирной таблице и набрал 24 пункта. Команда выиграла четыре матча, 12 раз сыграла вничью и столько же матчей проиграла. Клуб забил 28 голов и пропустил 44 мяча. В последних играх у «Нанта» были неплохие шансы на то, чтобы победить и выйти из подвала турнирной таблицы, но клуб ими не воспользовался.

Информация для ставок

● «Нант» проиграл в двух матчах из последних пяти

● У ПСЖ четыре победы в последних пяти играх

● ПСЖ пропустил всего три мяча в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру «тотал забитых мячей больше 4.5» с коэффициентом 3.70. Парижане будут очень злыми после игры с «Барселоной», где они не смогли продемонстрировать свою атакующую мощь.

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