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ПСЖ - «Нант» прогноз на матч французской Лиги 1 (14.03.2021)

вчера, 15:13

ПСЖ сыграет против «Нанта» в матче 29-го тура французской Лиги 1. Этот поединок состоится 14 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.43 1.53
Лига ставок 2.42 1.57
BetBoom 2.48 1.57

Ставки букмекеров

ПСЖ, как и положено действующему чемпиону, является фаворитом этого поединка. На победу клуба из Парижа можно поставить с коэффициентом 1.19. Также букмекеры советуют обратить внимание на ставку на ничейный исход за 7.50. Еще одна ставка — ничья или победа «Нанта» за 4.70.

Форма команд

ПСЖ впервые за последние несколько лет испытывает проблемы в чемпионате Франции. Клуб расположился на второй строчке в таблице и набрал 60 пунктов. Парижане отстают от лидера первенства «Лилля» на два балла. Клуб выиграл 19 поединков, трижды играл вничью и проиграл в шести матчах. ПСЖ забил 67 голов и пропустил 17 мячей.

«Нант» — один из аутсайдеров нынешнего сезона Лиги 1. Клуб расположился на 19-й строчке в турнирной таблице и набрал 24 пункта. Команда выиграла четыре матча, 12 раз сыграла вничью и столько же матчей проиграла. Клуб забил 28 голов и пропустил 44 мяча. В последних играх у «Нанта» были неплохие шансы на то, чтобы победить и выйти из подвала турнирной таблицы, но клуб ими не воспользовался.

Информация для ставок

● «Нант» проиграл в двух матчах из последних пяти
● У ПСЖ четыре победы в последних пяти играх
ПСЖ пропустил всего три мяча в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру «тотал забитых мячей больше 4.5» с коэффициентом 3.70. Парижане будут очень злыми после игры с «Барселоной», где они не смогли продемонстрировать свою атакующую мощь.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Спортинг» — «Мальорка».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.43 1.53
Лига ставок 2.42 1.57
BetBoom 2.48 1.57
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shlomo
shlomo
вчера в 15:15
Парижане должны вторым составом выиграть даже...
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