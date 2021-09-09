«Пасуш де Феррейра» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (11.09.2021)

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сегодня, 00:34

В пятом туре чемпионата Португалии «Пасуш де Феррейра» на своем поле сыграет против «Браги». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч.

Ставки букмекеров

В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом гостевую команду. Заключить пари на победу «Браги» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.00, за ничью предложена котировка 3.46, а победа «Пасуш де Феррейры» оценивается в 3.88.

Согласно линии, которую выставил букмекер, в этой игре команды не забьют больше двух голов. Вариант ставки ТБ (2,5) идет по коэффициенту 1.74, ТМ(2,5) – 2.21.

Форма команд

По итогам четырех сыгранных туров чемпионата Португалии «Пасуш де Феррейра» расположилась на восьмом промежуточном месте в турнирной таблице. Команде удалось оформить победы в противостояниях с «Фамаликау» (2:0) и «Портимоненси» (1:0), а в играх с «Эшторилом» и «Боавиштой» были зафиксированы крупные поражения.

Помимо этого, «Пасуш де Феррейра» не смогла пройти квалификацию Лиги конференций. После домашней победы над «Тоттенхэмом» (1:0), команда проиграла в Лондоне сопернику с более крупным счетом (0:3).

Футболистам «Браги» удалось пополнить свой счет на семь баллов в португальской лиге. «Оружейники» добились побед над «Маритиму» (2:0) и «Морейренсе» (3:2), а также сыграли вничью с «Виторией» (0:0) в прошлом туре. Помимо этого, «Брага» проиграла на домашнем поле «Спортингу» (1:2).

Информация для ставок

«Брага» выиграла 3 из 4 прошлых гостевых матчей у соперника

«Брага» забивала минимум 2 гола в 2 предыдущих гостевых поединках чемпионата

«Пасуш де Феррейра» пропускала минимум 3 гола в 3 из 5 предыдущих матчей во всех турнирах

Прогноз

«Брага» не зря считается фаворитом этой встречи. У гостей лучше состав и более стабильные результаты. «Пасущ де Феррейра» в этом сезоне терпела крупные поражения от середняков чемпионата Португалии. Поэтому, предлагаем поставить на победу «Браги» с форой (0) по коэффициенту 1.50 в БК Мелбет.