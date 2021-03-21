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«Понферрадина» — «Альмерия». Прогноз на матч испанской Сегунды (21.03.2021)

21 марта 2021, 12:28

«Понферрадина» сыграет против «Альмерии» в 30-м туре Сегунды 21 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.972.992.24
Лига Ставок 3.75 3.00 2.17
Фонбет Live! 12.50 1.23 6.20
Мелбет 3.85 3.04 2.13
Pin-Up.ru 3.65 2.95 2.18
BetBoom 3.65 2.95 2.18

Ставки букмекеров

«Альмерия» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.20. Также букмекеры предлагают сделать ставку на победу «Понферрадины» за 3.85. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход за 2.95.

Форма команд

«Альмерия» идет на второй строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 56 пунктов. В нынешнем сезоне у «Альмерии» есть очень хорошие шансы на попадание в Примеру без плей-офф, со второго места. Также клуб может побороться и за первую строчку. В последних играх у команды есть проблемы, но в целом их игру можно назвать хорошей и уверенной.

«Понферрадина» неплохо играет в этом сезоне, клуб идет на седьмой строчке в таблице. В активе команды — 43 пункта. В последних матчах «Понферрадина» играет неплохо, у клуба беспроигрышная серия. Матч против «Альмерии» будет тяжелым, он может прервать серию хозяев.

Информация для ставок

  • «Понферрадина» не проигрывает четыре матча кряду
  • «Альмерия» не проигрывает три матча подряд
  • У «Альмерии» пять пропущенных голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.95. Также можно поставить на то, что первый гол будет забит «Альмерией» за 1.75. Это будет один из самых интересных матчей грядущего тура в Испании.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Нант» — «Лорьян».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.80 1.57 2.48
Лига Ставок 2.02 1.74 1.56 2.34
Мелбет 1.57 2.37
Pin-Up.ru 2.04 1.71 1.56 2.30 1.27 3.45
BetBoom 2.03 1.73 1.58 2.30 1.29 3.40
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sv_1969
sv_1969
21 марта в 13:11
Возможна ничья
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