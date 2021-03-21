«Понферрадина» — «Альмерия». Прогноз на матч испанской Сегунды (21.03.2021)

1616318923

21 марта 2021, 12:28

«Понферрадина» сыграет против «Альмерии» в 30-м туре Сегунды 21 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру в Испании.

Ставки букмекеров

«Альмерия» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.20. Также букмекеры предлагают сделать ставку на победу «Понферрадины» за 3.85. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход за 2.95.

Форма команд

«Альмерия» идет на второй строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 56 пунктов. В нынешнем сезоне у «Альмерии» есть очень хорошие шансы на попадание в Примеру без плей-офф, со второго места. Также клуб может побороться и за первую строчку. В последних играх у команды есть проблемы, но в целом их игру можно назвать хорошей и уверенной.

«Понферрадина» неплохо играет в этом сезоне, клуб идет на седьмой строчке в таблице. В активе команды — 43 пункта. В последних матчах «Понферрадина» играет неплохо, у клуба беспроигрышная серия. Матч против «Альмерии» будет тяжелым, он может прервать серию хозяев.

Информация для ставок

«Понферрадина» не проигрывает четыре матча кряду

«Альмерия» не проигрывает три матча подряд

У «Альмерии» пять пропущенных голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.95. Также можно поставить на то, что первый гол будет забит «Альмерией» за 1.75. Это будет один из самых интересных матчей грядущего тура в Испании.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Нант» — «Лорьян».