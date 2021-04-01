«Порту» — «Санта-Клара». Прогноз на матч Примейры (03.04.21)

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вчера, 19:09

3 апреля в чемпионате Португалии пройдет матч 25-го тура, в котором сыграют «Порту» и «Санта-Клара». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

«Порту» считается очевидным фаворитом в этой встрече. Поставить на победу хозяев букмекерская контора Мелбет предлагает по коэффициенту 1.30. Заключить пари на ничью можно по котировке 5.45, а гостевой успех «Санта-Клары» оценивается в 11.50.

Небольшое преимущество букмекер отводит тому, что команды сыграют результативно. Поставить на тотал больше (2,5) голов можно по котировке 1.88, меньше – 2.02.

Форма команд

«Порту» базируется на втором месте турнирной таблицы чемпионата Португалии. В текущем сезоне «драконы» оформили 16 побед и шесть раз сыграли вничью, потерпев два поражения. На данный момент «Порту» отстает от лидера «Спортинга» на десять зачетных пунктов.

«Санта-Клара» — это седьмая команда португальской лиги, набравшая 32 очка. Глобальных задач в этом сезоне гости уже решать не будут.

В прошлом туре чемпионата «Санта-Клара» разделила очки в домашней игре с «Тонделой» (1:1).

Информация для ставок

• «Санта-Клара» проиграла в 11 прошлых матчах против «Порту» во всех турнирах

• «Порту» не пропускал голы в пяти прошлых домашних встречах с «Санта-Кларой»

• В 12 гостевых матчах чемпионата «Санта-Клара» потерпела пять поражений

Прогноз

В борьбу со «Спортингом» за чемпионство «Порту» уже вряд ли включится, но «драконам» важно сохранить вторую позицию, на которую также претендуют «Бенфика» и «Брага». Хозяева должны оправдать статус фаворита в предстоящем матче. В букмекерской конторе Мелбет ее можно сыграть по коэффициенту 1.60.

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