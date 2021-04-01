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«Порту» — «Санта-Клара». Прогноз на матч Примейры (03.04.21)

вчера, 19:09

3 апреля в чемпионате Португалии пройдет матч 25-го тура, в котором сыграют «Порту» и «Санта-Клара». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.285.7513.41
Лига Ставок 1.30 5.20 10.00
Фонбет 1.25 5.80 13.00
Мелбет 1.30 5.35 11.50
Pin-Up.ru 1.28 5.50 11.00

Ставки букмекеров

«Порту» считается очевидным фаворитом в этой встрече. Поставить на победу хозяев букмекерская контора Мелбет предлагает по коэффициенту 1.30. Заключить пари на ничью можно по котировке 5.45, а гостевой успех «Санта-Клары» оценивается в 11.50.

Небольшое преимущество букмекер отводит тому, что команды сыграют результативно. Поставить на тотал больше (2,5) голов можно по котировке 1.88, меньше – 2.02.

Форма команд

«Порту» базируется на втором месте турнирной таблицы чемпионата Португалии. В текущем сезоне «драконы» оформили 16 побед и шесть раз сыграли вничью, потерпев два поражения. На данный момент «Порту» отстает от лидера «Спортинга» на десять зачетных пунктов.

«Санта-Клара» — это седьмая команда португальской лиги, набравшая 32 очка. Глобальных задач в этом сезоне гости уже решать не будут.

В прошлом туре чемпионата «Санта-Клара» разделила очки в домашней игре с «Тонделой» (1:1).

Информация для ставок

• «Санта-Клара» проиграла в 11 прошлых матчах против «Порту» во всех турнирах
• «Порту» не пропускал голы в пяти прошлых домашних встречах с «Санта-Кларой»
• В 12 гостевых матчах чемпионата «Санта-Клара» потерпела пять поражений

Прогноз

В борьбу со «Спортингом» за чемпионство «Порту» уже вряд ли включится, но «драконам» важно сохранить вторую позицию, на которую также претендуют «Бенфика» и «Брага». Хозяева должны оправдать статус фаворита в предстоящем матче. В букмекерской конторе Мелбет ее можно сыграть по коэффициенту 1.60.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сарагоса» — «Картахена».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.45 2.00 1.89 1.54 2.57
Лига Ставок 2.85 1.39 1.94 1.80 1.54 2.38
Мелбет 2.01 1.89
Pin-Up.ru 2.85 1.38 1.91 1.83 1.50 2.45
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shlomo
shlomo
вчера в 20:35
Порту выиграет....
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