«Порту» — «Витория Гимараеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (22.04.2021)

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22 апреля 2021, 07:11

В 28-м туре Примейры «Порту» примет на своем поле «Виторию Гимараеш». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, предложенных букмекерами на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Порту» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.36. Ничейный исход оценивается в 5.1, победа «Витории» представлена коэффициентом 8.7.

Также букмекеры прогнозируют, что команды суммарно забьют минимум три гола. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.74, ТМ (2,5) – 2.2.

Форма команд

«Порту» продолжает вести погоню за «Спортингом». На данный момент «драконы», идущие вторыми в турнирной таблице, уступают лидеру семь зачетных пунктов. Победная серия подопечных Сержиу Консейсау в чемпионате длится шесть туров. В прошлом матче «драконы» одолели в гостях «Насионал» (1:0). Из Лиги чемпионов «Порту» вылетел на стадии четвертьфиналов. Уступив в домашней встрече «Челси» (0:2), португальский клуб победил в гостях (1:0), но выбыл из турнира.

«Витория Гимараеш» долгое время держалась в первой пятерке, но затем у команды наступил затяжной кризис, вылившийся в пять поражений кряду. Из-за существенного недобора очков команда опустилась на шестую строчку рейтинга, а дистанция от зоны еврокубков сейчас составляет шесть баллов. Прервать череду неудач «Витория» смогла в прошлом туре. На своем поле команда с минимальным счетом победила «Санта-Клару».

Информация для ставок

«Порту» выиграл четыре прошлых матча против «Витории Гимараеш» во всех турнирах

В трех предыдущих домашних матчах в чемпионате «Порту» пропустил только один гол

«Витория» проиграла четыре предыдущих выездных встречи в лиге, забив в этой серии только один гол

Прогноз

«Витория» в прошлом туре оформила долгожданную победу, но противостоять на выезде «Порту» будет невероятно сложно. «Драконы» еще рассчитывают настигнуть «Спортинг» и не хотят подпускать преследователей. Предлагаем поставить на победу «Порту» с форой (-1) по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.