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«Порту» — «Витория Гимараеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (22.04.2021)

22 апреля 2021, 07:11

В 28-м туре Примейры «Порту» примет на своем поле «Виторию Гимараеш». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, предложенных букмекерами на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Порту» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.36. Ничейный исход оценивается в 5.1, победа «Витории» представлена коэффициентом 8.7.

Также букмекеры прогнозируют, что команды суммарно забьют минимум три гола. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.74, ТМ (2,5) – 2.2.

Форма команд

«Порту» продолжает вести погоню за «Спортингом». На данный момент «драконы», идущие вторыми в турнирной таблице, уступают лидеру семь зачетных пунктов. Победная серия подопечных Сержиу Консейсау в чемпионате длится шесть туров. В прошлом матче «драконы» одолели в гостях «Насионал» (1:0). Из Лиги чемпионов «Порту» вылетел на стадии четвертьфиналов. Уступив в домашней встрече «Челси» (0:2), португальский клуб победил в гостях (1:0), но выбыл из турнира.

«Витория Гимараеш» долгое время держалась в первой пятерке, но затем у команды наступил затяжной кризис, вылившийся в пять поражений кряду. Из-за существенного недобора очков команда опустилась на шестую строчку рейтинга, а дистанция от зоны еврокубков сейчас составляет шесть баллов. Прервать череду неудач «Витория» смогла в прошлом туре. На своем поле команда с минимальным счетом победила «Санта-Клару».

Информация для ставок

  • «Порту» выиграл четыре прошлых матча против «Витории Гимараеш» во всех турнирах
  • В трех предыдущих домашних матчах в чемпионате «Порту» пропустил только один гол
  • «Витория» проиграла четыре предыдущих выездных встречи в лиге, забив в этой серии только один гол

Прогноз

«Витория» в прошлом туре оформила долгожданную победу, но противостоять на выезде «Порту» будет невероятно сложно. «Драконы» еще рассчитывают настигнуть «Спортинг» и не хотят подпускать преследователей. Предлагаем поставить на победу «Порту» с форой (-1) по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.71 1.72 2.21
Лига Ставок 2.05 1.72 1.62 2.21
Мелбет 2.15 1.78
1XBET 3.38 1.33 1.77 1.98 1.71 2.17
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shlomo
shlomo
22 апреля в 09:23
Порту явный фаворит
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