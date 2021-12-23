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«Порту» — «Бенфика». Прогноз на матч Кубка Португалии (23.12.2021)

23 декабря 2021, 16:32

В 1/8 финала Кубка Португалии «Порту» примет «Бенфику». Предлагаем анализ ставок и прогноз на предстоящую игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.123.493.49
Фонбет 1.90 3.60 4.00
Мелбет 1.89 3.56 3.96
1XBET 2.09 3.46 3.38
BetBoom 1.93 3.50 4.00

Ставки букмекеров

В данном противостоянии эксперты ожидают успех «Порту». Букмекерская контора Фонбет предлагает за победу хозяев коэффициент 2.10. Ничья оценивается по котировке 3.68, а победа «Бенфики» идет по цене 3.50.

Помимо этого, предпочтения аналитиков на стороне результативного поединка. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

В активе «Порту» пять побед в шести прошлых матчах в рамках всех турниров. Единственную осечку в данной серии «драконы» допустили в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:3), завершив выступления в турнире на третьей строчке квартета. Затем «Порту» выиграл три сухих матча на португальских просторах. В чемпионате команда справилась с «Брагой» (1:0) и «Визелой» (4:0), а в Кубке лиги ей удалось обыграть «Риу Аве» (1:0).

«Бенфика» одержала четыре победы подряд во всех турнирах, включая выигрыш у киевского «Динамо» в Лиге чемпионов, который позволил «орлам» пробиться в стадию плей-офф турнира.

Помимо этого, коллектив из Лиссабона в результативных встречах победил «Фамаликау» (4:1) и «Маритиму» (7:1) в чемпионате Португалии, а также нанес поражение «Ковилье» в Кубке лиги (3:0).

Информация для ставок

  • Соперники обменивались голами в 4 из прошлых 5 очных матчей
  • «Бенфика» забивала минимум 2 гола в 4 предыдущих поединках во всех турнирах
  • «Порту» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 6 домашних матчей во всех соревнованиях

Прогноз

Нас ожидает противостояние принципиальных соперников, каждый из которых стремится выиграть Кубок Португалии. Последние дуэли «Порту» и «Бенфики» завершались в результативном формате. Поэтому, рекомендуем ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.43 1.94 1.89 1.53 2.56
Мелбет 2.18 1.80
1XBET 8.60 1.08
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Gahi
Gahi
23 декабря 2021 в 17:57
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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