«Райо Вальекано» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (30.05.2021)

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вчера, 23:02

30 мая 2021 года «Райо Вальекано» сыграет против «Луго» в рамках последнего тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Райо Вальекано». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.57. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.20 и на победу «Луго» по 5.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Райо» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба — 67 баллов. У команды 19 побед, десять ничьих и 12 поражений. «Райо Вальекано» забил 52 гола и пропустил 39 мячей.

«Луго» проводит ужасный сезон, команда близка к вылету. Клуб расположился на 18-й строчке в турнирной таблице и набрал только 44 пункта. В активе этой команды — десять побед, 14 ничьих и 17 поражений. У клуба в активе 37 забитых и 53 пропущенных.

Информация для ставок

● «Луго» не проигрывает три игры кряду

● «Райо Вальекано» не проигрывает четыре матча подряд

● «Луго» забил семь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.82. Также можно поставить на победу любой из команд с разницей в два мяча по коэффициенту 3.50.

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