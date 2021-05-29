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«Райо Вальекано» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (30.05.2021)

вчера, 23:02

30 мая 2021 года «Райо Вальекано» сыграет против «Луго» в рамках последнего тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.624.095.68
Лига Ставок 1.64 3.90 5.20
Фонбет 1.60 3.80 6.00
Мелбет 1.61 3.74 5.55
1XBET 1.61 3.74 5.55
BetBoom 1.67 4.05 5.40

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Райо Вальекано». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.57. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.20 и на победу «Луго» по 5.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Райо» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба — 67 баллов. У команды 19 побед, десять ничьих и 12 поражений. «Райо Вальекано» забил 52 гола и пропустил 39 мячей.

«Луго» проводит ужасный сезон, команда близка к вылету. Клуб расположился на 18-й строчке в турнирной таблице и набрал только 44 пункта. В активе этой команды — десять побед, 14 ничьих и 17 поражений. У клуба в активе 37 забитых и 53 пропущенных.

Информация для ставок

● «Луго» не проигрывает три игры кряду

● «Райо Вальекано» не проигрывает четыре матча подряд

● «Луго» забил семь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.82. Также можно поставить на победу любой из команд с разницей в два мяча по коэффициенту 3.50.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Гомель» — «Минск».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.45 1.90 1.97 1.51 2.67
Лига Ставок 2.70 1.43 1.86 1.87 1.48 2.55
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 1.91 1.99
BetBoom 2.80 1.45 1.91 1.93 1.53 2.57
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