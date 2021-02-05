«Реал Сосьедад» — «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (07.02.2021)

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сегодня, 03:35

«Реал Сосьедад» в рамках 22-го тура Примеры примет у себя «Кадис». Это будет непростой поединок для обеих команд. «Кадис» очень уверенно ворвался в Примеру, отобрав очки у «Реала» и «Барселоны», а «Реал Сосьедад» хочет и дальше добывать очки, чтобы подняться в зону Лиги чемпионов.

Ставки букмекеров

В БК Бетсити уверены в том, что в этом матче победит «Реал Сосьедад». На триумф команды из Страны Басков можно поставить с коэффициентом 1.49. Ничейный исход оценён в 4.40, а победа «Кадиса» — в 7.30.

Форма команд

«Реал Сосьедад» очень неплохо играет в нынешнем сезоне. У клуба 32 очка и шестая строчка в турнирной таблице. Для басков этот сезон может стать очень удачным, особенно, если команде удастся выйти в Лигу чемпионов. Всё идёт к тому, что «Реал Сосьедад» может стать новой силой в Примере и бороться с «Севильей» за звание четвертого клуба после «Реала», «Барселоны» и «Атлетико».

«Кадис» — новичок Примеры нынешнего сезона. Однако команда очень дерзко ворвалась в чемпионат. Так и не скажешь, что этот клуб давно не выступал в высшем дивизионе. Команда обыграла «Реал» и «Барселону», а сейчас вынуждена бороться за место в середине таблицы, чтобы не вылететь в Сегунду. У клуба 13-е место в чемпионате и 24 набранных очка.

Информация для ставок

«Реал Сосьедад» проиграл лишь один матч в пяти последних турах Примеры

«Кадис» не может победить три матча кряду

«Реал Сосьедад» забил 32 гола в нынешнем сезоне Примеры

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на то, что «Реал Сосьедад» победит с разницей ровно в один мяч с коэффициентом 3.30. Баски хоть и забивают много мячей, но «Кадис» — очень неуступчивый клуб, и «бело-голубых» ждёт непростой поединок.