«Реал Сосьедад» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (18.04.2021)

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вчера, 15:53

«Реал Сосьедад» сыграет против «Севильи» в рамках очередного тура испанской Примеры. Это будет очень интересный матч, так как оба клуба удивляют в нынешнем сезоне.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на эту игру: победа «Севильи» по коэффициенту 2.50, ничейный исход по 3.35, а победа «Реала Сосьедад» по 2.85.

Форма команд

«Реал Сосьедад» здорово играет в этом сезоне. Клуб набрал 47 баллов и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 12 побед, 11 ничьих и семь поражений. Клуб забил 47 мячей и пропустил 31 гол. В последних играх «Сосьедад» играет не лучшим образом, но клубу все же удается набирать очки даже там, где, казалось бы, это сделать нельзя. Поединок против «Севильи» будет очередной проверкой для басков.

«Севилья» Хулена Лопетеги прекрасна в этом сезоне. Клуб набрал 61 балл и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Отставание от ближайшего конкурента в лице «Барселоны» — четыре пункта. В активе команды 19 побед, четыре ничьих и семь поражений. «Нервионцы» забили 44 гола и пропустили 24 мяча. В последних играх «Севилья» находится в потрясающей форме, клуб регулярно набирает очки.

Информация для ставок

● «Реал Сосьедад» выиграл всего один поединок из последних пяти в Примере

● «Севилья» не проигрывает в шести матчах кряду во всех турнирах

● У «Севильи» девять забитых мячей в последних пяти играх Примеры

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру «обе команды забьют» по коэффициенту 1.82. Также можно поставить на победу «Реала Сосьедад» или ничью по 1.93.

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