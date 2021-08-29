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«Реймс» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (29.08.2021)

сегодня, 09:06

В заключительном матче четвертого тура чемпионата Франции «Реймс» на своем поле сыграет против ПСЖ. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая пройдет 29 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
14.417.721.20
Фонбет 13.00 7.00 1.22
Мелбет 16.00 8.50 1.20
1XBET 16.00 8.50 1.20
BetBoom 14.91 7.95 1.19

Ставки букмекеров

Букмекеры не сомневаются в том, что ПСЖ наберет три очка по итогам предстоящей встречи. Ставки на победу гостей БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.23, ничья идет за 7.30, а победа «Реймса» отмечена высокой котировкой 12.50.

Аналитики сервиса также не сомневаются, что суммарно в матче будет забито минимум три гола. Исход ТБ (2,5) идет по коэффициенту 1.39, ТМ (2,5) – 2.85.

Форма команд

Все три поединка в новом сезоне чемпионата Франции «Реймс» завершил мировым исходом. В стартовом туре команда отстояла ничью в гостях у «Ниццы» (0:0), а затем последовали дележки очков дома с «Монпелье» (3:3) и в гостях у «Меца» (1:1).

У ПСЖ максимальные результаты и позиция лидера в турнирной таблице Лиги 1. Парижане в первой игре чемпионата разобрались в гостях с «Труа» (2:1), после чего с крупными счетами победили дома «Страсбур» (4:2) и на выезде «Брест» (4:2). Ожидается, что звездный новичок ПСЖ Лионель Месси дебютирует за команду в предстоящей игре.

Информация для ставок

ПСЖ побеждал в 9 из 10 прошлых гостевых матчах Лиги 1
ПСЖ забивал минимум 2 гола в 3 предыдущих встречах с «Реймсом»
• «Реймс» не забивал голы в 3 последних играх против ПСЖ

Прогноз

Три прошлых матча против предстоящего соперника ПСЖ выиграл уверенно. Предлагаем ставку на победу ПСЖ с форой (-1,5) голов по коэффициенту 1.55 в БК Бетсити.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на матч Лиги 1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.43 2.36 1.55
Мелбет 2.94 1.38
1XBET 2.94 1.38
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shlomo
shlomo
сегодня в 09:11
Парижане одержат победу....
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