«Риу Аве» — «Жил Висенте». Прогноз на матч Примейры (03.04.21)

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вчера, 22:00

«Риу Аве» и «Жил Висенте» третьего апреля сыграют в матче 25-го тура чемпионата Португалии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, который предложили букмекеры на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Риу Аве» в этом поединке. Ставки на успех хозяев БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.13. Второй по вероятности исход встречи – это ничья 3.26, а гостевая победа «Жил Висенте» оценивается в 3.70.

Ставки на тотал меньше (2,5) мячей принимаются по коэффициенту 1.59, больше – 2.40.

Форма команд

«Риу Аве» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 27 очков. Борьба за место в ТОП-4 для этой команды уже закончена (дистанция 17 очков), а зону вылета клуб опережает на шесть зачетных пунктов.

«Жил Висенте» пополнил свой счет на 25 баллов, команда располагается на 12 месте Примейры. Три победы, которые команда добыла в пяти прошлых турах, позволили ей отдалиться от тройки аутсайдеров на четыре очка.

Информация для ставок

• В трех предыдущих очных встречах команд побеждал «Жил Висенте»

• Ставка на ТМ (2,5) прошла в пяти последних встречах «Риу Аве» и «Жил Висенте»

• В 4 из 5 прошлых матчах на своем поле «Риу Аве» не проигрывал

Прогноз

«Риу Аве» и «Жил Висенте» команды одного уровня, которые еще не оградили себя от борьбы за выживание на финише сезона. В личных встречах соперников редко превышается показатель в три забитых гола. Предлагаем сыграть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Фонбет.

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