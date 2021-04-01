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«Риу Аве» — «Жил Висенте». Прогноз на матч Примейры (03.04.21)

вчера, 22:00

«Риу Аве» и «Жил Висенте» третьего апреля сыграют в матче 25-го тура чемпионата Португалии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, который предложили букмекеры на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.143.333.83
Мелбет 2.13 3.26 3.70
Pin-Up.ru 2.10 3.15 3.70

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Риу Аве» в этом поединке. Ставки на успех хозяев БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.13. Второй по вероятности исход встречи – это ничья 3.26, а гостевая победа «Жил Висенте» оценивается в 3.70.

Ставки на тотал меньше (2,5) мячей принимаются по коэффициенту 1.59, больше – 2.40.

Форма команд

«Риу Аве» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 27 очков. Борьба за место в ТОП-4 для этой команды уже закончена (дистанция 17 очков), а зону вылета клуб опережает на шесть зачетных пунктов.

«Жил Висенте» пополнил свой счет на 25 баллов, команда располагается на 12 месте Примейры. Три победы, которые команда добыла в пяти прошлых турах, позволили ей отдалиться от тройки аутсайдеров на четыре очка.

Информация для ставок

• В трех предыдущих очных встречах команд побеждал «Жил Висенте»
• Ставка на ТМ (2,5) прошла в пяти последних встречах «Риу Аве» и «Жил Висенте»
• В 4 из 5 прошлых матчах на своем поле «Риу Аве» не проигрывал

Прогноз

«Риу Аве» и «Жил Висенте» команды одного уровня, которые еще не оградили себя от борьбы за выживание на финише сезона. В личных встречах соперников редко превышается показатель в три забитых гола. Предлагаем сыграть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Фонбет.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.84 1.57 2.50
Мелбет 1.59 2.51
Pin-Up.ru 1.97 1.77 1.53 2.37 1.25 3.60
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 22:03
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Жил Висенте»
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