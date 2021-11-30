«Ривер Плейт» — «Вилья Эспаньола». Прогноз на матч Премьер-лиги Уругвая (30.11.2021)

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вчера, 08:30

30 ноября 2021 года в рамках 14-го тура Премьер-лиги Уругвая состоится поединок «Ривер Плейта» против «Вилья Эспаньола». Матч пройдет на стадионе имени Федерико Омара Сарольди в Монтевидео, столице Уругвая. Отметим, что о травмированных как с одной, так и с другой стороны не сообщалось. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Ривер Плейт». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.25. Ничейный исход оценивается в 5.40, а победа гостей в 10.00.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Ривер Плейт» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 13 баллов. Команда выиграла три поединка, четыре раза играла вничью и проиграла в шести матчах. Всего у «Ривера» 12 забитых и 16 пропущенных мячей в Уругвае. «Плейт» в последних матчах дважды играл вничью — против «Монтевидео Сити» и «Пеньяроля» соответственно, а также было поражение от «Рентистас».

«Вилья Эспаньола» находится на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — пять очков. Команда выиграла один матч, дважды играла вничью и проиграла в десяти встречах. Всего у «Эспаньолы» девять забитых и 29 пропущенных голов. В последних поединках уругвайский клуб проиграл «Ливерпулю Монтевидео», а также уступил «Серрито» и «Насьоналю».

Информация для ставок

«Вилья Эспаньола» проиграла три матча кряду

«Ривер плейт» не побеждает четыре матча подряд

У «Эспаньолы» один забитый мяч за последние три матча

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.35. В Уругвае очень любят забивать, практически каждый поединок не заканчивается с нулем в графе «забитые мячи».