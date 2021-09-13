«Ростов» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (13.09.2021)

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13 сентября 2021, 10:19

В седьмом туре чемпионата России «Ростов» принимает дома «Краснодар». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Краснодар», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12. Сделать выбор в пользу хозяев можно по коэффициенту 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6. Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.91, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.89.

Форма команд

«Краснодар» на данный момент идет на шестом месте и отстает на пять очков от лидера чемпионата. Команда старается играть в компактный и комбинационный футбол, однако не во всех поединках удается навязать свою игру. В прошлом товарищеском матче «Краснодар» выиграл у «Рубина» (3:1), а ранее обыграл «Рубин» в чемпионате России (2:0).

«Ростов» набрал за предыдущие матчи только пять очков и на данный момент занимает 14-е место. Коллектив назначил на пост главного тренера легендарного Юрия Сёмина, который сменил Валерия Карпова, ушедшего в сборную России. В матче с «Краснодаром» болельщики ждут от игроков самоотдачи и положительного результата. В последних двух играх «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» (1:1) и обыграл «Нижний Новгород» (2:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Ростова» закончились исходом «обе забьют»

«Краснодар» выиграл только четыре матча из последних десяти на выезде

Пять из шести последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Краснодар» одержал победы над «Ростовом» в последних двух встречах

Прогноз

«Краснодар» на данный момент выглядит более стабильно, чем «Ростов», поэтому выглядит фаворитом по котировкам букмекеров. Предполагаем, что гости смогут в тяжелом поединке добиться победы и забрать три очка. Сделать ставку на победу «Краснодара» можно по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Мелбет.