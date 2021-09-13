«Ростов» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (13.09.2021)

В седьмом туре чемпионата России «Ростов» принимает дома «Краснодар». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.
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1 : 1
завершен
13 сентября 2021, 19:30
понедельник
Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «Краснодар», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12. Сделать выбор в пользу хозяев можно по коэффициенту 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6. Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.91, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.89.
Форма команд
«Краснодар» на данный момент идет на шестом месте и отстает на пять очков от лидера чемпионата. Команда старается играть в компактный и комбинационный футбол, однако не во всех поединках удается навязать свою игру. В прошлом товарищеском матче «Краснодар» выиграл у «Рубина» (3:1), а ранее обыграл «Рубин» в чемпионате России (2:0).
«Ростов» набрал за предыдущие матчи только пять очков и на данный момент занимает 14-е место. Коллектив назначил на пост главного тренера легендарного Юрия Сёмина, который сменил Валерия Карпова, ушедшего в сборную России. В матче с «Краснодаром» болельщики ждут от игроков самоотдачи и положительного результата. В последних двух играх «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» (1:1) и обыграл «Нижний Новгород» (2:1).
Информация для ставок
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Пять последних матчей «Ростова» закончились исходом «обе забьют»
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«Краснодар» выиграл только четыре матча из последних десяти на выезде
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Пять из шести последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
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«Краснодар» одержал победы над «Ростовом» в последних двух встречах
Прогноз
«Краснодар» на данный момент выглядит более стабильно, чем «Ростов», поэтому выглядит фаворитом по котировкам букмекеров. Предполагаем, что гости смогут в тяжелом поединке добиться победы и забрать три очка. Сделать ставку на победу «Краснодара» можно по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Мелбет.