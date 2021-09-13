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«Ростов» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (13.09.2021)

13 сентября 2021, 10:19

В седьмом туре чемпионата России «Ростов» принимает дома «Краснодар». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Ростов
Краснодар
1 : 1
завершен
13 сентября 2021, 19:30
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.373.702.17
Фонбет 3.35 3.60 2.10
Мелбет 4.20 3.60 1.94
1XBET 3.88 3.64 2.06
BetBoom 3.84 3.67 1.98

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Краснодар», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12. Сделать выбор в пользу хозяев можно по коэффициенту 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6. Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.91, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.89.

Форма команд

«Краснодар» на данный момент идет на шестом месте и отстает на пять очков от лидера чемпионата. Команда старается играть в компактный и комбинационный футбол, однако не во всех поединках удается навязать свою игру. В прошлом товарищеском матче «Краснодар» выиграл у «Рубина» (3:1), а ранее обыграл «Рубин» в чемпионате России (2:0).

«Ростов» набрал за предыдущие матчи только пять очков и на данный момент занимает 14-е место. Коллектив назначил на пост главного тренера легендарного Юрия Сёмина, который сменил Валерия Карпова, ушедшего в сборную России. В матче с «Краснодаром» болельщики ждут от игроков самоотдачи и положительного результата. В последних двух играх «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» (1:1) и обыграл «Нижний Новгород» (2:1).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Ростова» закончились исходом «обе забьют»

  • «Краснодар» выиграл только четыре матча из последних десяти на выезде

  • Пять из шести последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

  • «Краснодар» одержал победы над «Ростовом» в последних двух встречах

Прогноз

«Краснодар» на данный момент выглядит более стабильно, чем «Ростов», поэтому выглядит фаворитом по котировкам букмекеров. Предполагаем, что гости смогут в тяжелом поединке добиться победы и забрать три очка. Сделать ставку на победу «Краснодара» можно по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.44 1.95 1.93 1.52 2.65
Мелбет 1.95 1.95
1XBET 1.64 2.40
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Все комментарии
tdsurzaz9vk8
tdsurzaz9vk8
13 сентября в 13:28
Футбольный клуб Краснодар одержит победу.
deax2bjw476p
deax2bjw476p
13 сентября в 13:27
Футбольный клуб «Краснодар» выиграет матч.
shlomo
shlomo
13 сентября в 13:17
Быки фора (0)
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