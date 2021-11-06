«Сампдория» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (07.11.2021)

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06 ноября 2021, 14:36

12-й тур Серии А подарит нам интересную встречу между «Сампдорией» и «Болоньей». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, предлагая коэффициент на их победу – 2.44. Поверить в успех «Болоньи» в этом матче можно по коэффициенту 2.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.55.

Форма команд

«Болонья» является типичным середняком чемпионата Италии и занимает десятое место в турнирной таблице (15 очков). Коллектив старается набирать очки в каждом мачте, но в некоторых встречах ему не хватает концентрации и хорошей реализации моментов. В прошлом туре Серии А «Болонья» обыграла на своем поле «Кальяри» (2:0), а ранее крупно проиграла «Наполи» (0:3).

«Сампдория» выступает несколько хуже своего нынешнего соперника и довольствуется лишь 15-й позицией с набранными девятью очками. В последних пяти матчах коллектив одержал всего одну победу, что не может удовлетворить болельщиков и руководство клуба. Последние два матча клуба завершились поражениями от «Торино» (0:3) и «Аталанты» (1:3).

Информация для ставок

• Пять из шести матчей «Сампдории» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

• «Болонья» выиграла только один матч на выезде из десяти последних

• «Сампдория» проиграла пять последних встреч с «Болоньей»

Прогноз

«Сампдория» очень неудачно выступала в последних матчах с «Болоньей». Предлагаем сделать ставку на победу гостей в этом поединке в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.9.