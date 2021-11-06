ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИталия. Серия А 2021/2022

«Сампдория» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (07.11.2021)

06 ноября 2021, 14:36

12-й тур Серии А подарит нам интересную встречу между «Сампдорией» и «Болоньей». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Италия. Серия А 2021/2022
Сампдория
Болонья
1 : 2
завершен
07 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, предлагая коэффициент на их победу – 2.44. Поверить в успех «Болоньи» в этом матче можно по коэффициенту 2.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.55.

Форма команд

«Болонья» является типичным середняком чемпионата Италии и занимает десятое место в турнирной таблице (15 очков). Коллектив старается набирать очки в каждом мачте, но в некоторых встречах ему не хватает концентрации и хорошей реализации моментов. В прошлом туре Серии А «Болонья» обыграла на своем поле «Кальяри» (2:0), а ранее крупно проиграла «Наполи» (0:3).

«Сампдория» выступает несколько хуже своего нынешнего соперника и довольствуется лишь 15-й позицией с набранными девятью очками. В последних пяти матчах коллектив одержал всего одну победу, что не может удовлетворить болельщиков и руководство клуба. Последние два матча клуба завершились поражениями от «Торино» (0:3) и «Аталанты» (1:3).

Информация для ставок

• Пять из шести матчей «Сампдории» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
• «Болонья» выиграла только один матч на выезде из десяти последних
• «Сампдория» проиграла пять последних встреч с «Болоньей»

Прогноз

«Сампдория» очень неудачно выступала в последних матчах с «Болоньей». Предлагаем сделать ставку на победу гостей в этом поединке в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.50 1.31 2.18 1.76 1.73 2.14
Мелбет 2.16 1.81
1XBET 1.22 4.44
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
64a5qqbmrwmu
64a5qqbmrwmu
06 ноября в 14:41
Футбольный клуб Сампдория (Генуя) выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100