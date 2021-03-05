«Сампдория» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (07.03.2021)

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05 марта 2021, 21:06

В 26-м туре Серии А один из аутсайдеров лиги «Кальяри» приедет в гости к «Сампдории». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 7 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Сампдории». Победа хозяев оценивается коэффициентом 2.48. На успех «Кальяри» можно сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет за 3.00. Ничья будет стоить 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 2.02, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять за 1.85.

Форма команд

«Кальяри» после ужасного отрезка из серии поражений смог немного изменить свою игру и добился двух побед подряд в чемпионате. Команда впервые за долгое время покинула зону вылета и это определенно придает оптимизма болельщикам. В прошлых двух турах «Кальяри» оказался сильнее «Болоньи» (1:0) и «Кротоне» (2:0).

«Сампдория» идет на десятом месте в таблице и не имеет четких целей на сезон. Команда не может выиграть уже три матча, что беспокоит руководство и поклонников клуба. В прошлом туре «Сампдория» сыграла вничью с «Дженоа» (1:1), а неделей ранее уступила «Аталанте» (0:2).

Информация для ставок

В последних пяти домашних матчах «Сампдории» было забито два или три мяча

«Сампдория» выиграла шесть из последних семи домашних матчей у «Кальяри»

«Кальяри» выиграл один из последних десяти выездных матчей

«Кальяри» забил всего пять мячей в последних восьми поединках

Прогноз

«Кальяри» находится на небольшом подъеме. Рекомендуем сделать ставку на то, что «Кальяри» не проиграет (Х2) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.58.