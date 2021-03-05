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«Сампдория» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (07.03.2021)

05 марта 2021, 21:06

В 26-м туре Серии А один из аутсайдеров лиги «Кальяри» приедет в гости к «Сампдории». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 7 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.363.433.26
Fonbet Live! 1.06 10.00 100.00
Мелбет 2.15 3.48 3.59
Лига ставок 2.19 3.30 3.45

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Сампдории». Победа хозяев оценивается коэффициентом 2.48. На успех «Кальяри» можно сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет за 3.00. Ничья будет стоить 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 2.02, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять за 1.85.

Форма команд

«Кальяри» после ужасного отрезка из серии поражений смог немного изменить свою игру и добился двух побед подряд в чемпионате. Команда впервые за долгое время покинула зону вылета и это определенно придает оптимизма болельщикам. В прошлых двух турах «Кальяри» оказался сильнее «Болоньи» (1:0) и «Кротоне» (2:0).

«Сампдория» идет на десятом месте в таблице и не имеет четких целей на сезон. Команда не может выиграть уже три матча, что беспокоит руководство и поклонников клуба. В прошлом туре «Сампдория» сыграла вничью с «Дженоа» (1:1), а неделей ранее уступила «Аталанте» (0:2).

Информация для ставок

  • В последних пяти домашних матчах «Сампдории» было забито два или три мяча
  • «Сампдория» выиграла шесть из последних семи домашних матчей у «Кальяри»
  • «Кальяри» выиграл один из последних десяти выездных матчей
  • «Кальяри» забил всего пять мячей в последних восьми поединках

Прогноз

«Кальяри» находится на небольшом подъеме. Рекомендуем сделать ставку на то, что «Кальяри» не проиграет (Х2) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.58.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.363.433.26
Fonbet Live! 1.06 10.00 100.00
Мелбет 2.15 3.48 3.59
Лига ставок 2.19 3.30 3.45
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