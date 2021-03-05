«Сампдория» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (07.03.2021)

В 26-м туре Серии А один из аутсайдеров лиги «Кальяри» приедет в гости к «Сампдории». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 7 марта 2021 года.
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2 : 2
завершен
вчера, 20:00
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Сампдории». Победа хозяев оценивается коэффициентом 2.48. На успех «Кальяри» можно сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет за 3.00. Ничья будет стоить 3.3.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 2.02, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять за 1.85.
Форма команд
«Кальяри» после ужасного отрезка из серии поражений смог немного изменить свою игру и добился двух побед подряд в чемпионате. Команда впервые за долгое время покинула зону вылета и это определенно придает оптимизма болельщикам. В прошлых двух турах «Кальяри» оказался сильнее «Болоньи» (1:0) и «Кротоне» (2:0).
«Сампдория» идет на десятом месте в таблице и не имеет четких целей на сезон. Команда не может выиграть уже три матча, что беспокоит руководство и поклонников клуба. В прошлом туре «Сампдория» сыграла вничью с «Дженоа» (1:1), а неделей ранее уступила «Аталанте» (0:2).
Информация для ставок
- В последних пяти домашних матчах «Сампдории» было забито два или три мяча
- «Сампдория» выиграла шесть из последних семи домашних матчей у «Кальяри»
- «Кальяри» выиграл один из последних десяти выездных матчей
- «Кальяри» забил всего пять мячей в последних восьми поединках
Прогноз
«Кальяри» находится на небольшом подъеме. Рекомендуем сделать ставку на то, что «Кальяри» не проиграет (Х2) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.58.