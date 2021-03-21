«Сарагоса» — «Мирандес». Прогноз на матч Сегунды (22.03.2021)

1616359670

21 марта 2021, 23:47

«Сарагоса» примет «Мирандес» в рамках 30-го тура Сегунды в Испании. Одна из команд очень хорошо играет в нынешнем сезоне и имеет неплохие шансы на то, чтобы ворваться в топ-6 и побороться за место в Примере через плей-офф. Букмекеры БК Фонбет представили котировку на очередной интригующий поединок в Сегунде.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Сарагосы» по коэффициенту 2.45. Также можно поставить на победу «Мирандеса» по коэффициенту 3.45 и на ничейный исход по коэффициенту 2.85.

Форма команд

«Сарагоса» расположилась на 17-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 30 пунктов. В нынешнем сезоне у «Сарагосы» восемь побед, шесть ничьих и 15 поражений. Команда забила 24 гола и пропустила 29 мячей. В последних матчах этого клуба не виден прогресс, команда приближается к зоне вылета и регулярно теряет очки.

«Мирандес» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 11 матчей, восемь раз играла вничью и проиграла десять поединков. В активе клуба 41 пункт. В нынешнем сезоне «Мирандес» забил 29 голов и пропустил 28 мячей. В последних матчах клуб играет неплохо, но из-за своей неуверенности в некоторых поединках теряет очки. Даже несмотря на свою форму, «Мирандес» имеет неплохие шансы на то, чтобы попасть в топ-6.

Информация для ставок

«Мирандес» не побеждал в четырех матчах из последних пяти

«Сарагоса» проиграла три поединка из последних пяти

У «Сарагосы» шесть побед в 14 домашних матчах сезона

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют и будет ничья по коэффициенту 4.30. Также можно сделать ставку на гол «Сарагосы» в обоих таймах по коэффициенту 4.70.