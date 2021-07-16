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«Сарпсборг 08» – «Будё-Глимт». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (17.07.2021)

вчера, 23:51

Интересную встречу подарит нам чемпионат Норвегии. «Сарпсборг 08» примет на своем поле «Будё-Глимт». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.473.532.19
Фонбет 3.40 3.45 2.15
Мелбет 3.42 3.42 2.14
1XBET 3.42 3.42 2.14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Будё-Глимт». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.12. Победа «Сарпсборга 08» оценивается в 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.44.

Букмекеры несильно верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.79.

Форма команд

«Сарпсборг 08» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице и, конечно же, хочет исправить свое положение и подняться выше. Но соперник очень трудный. В минувшем туре команда ничего не смогла сделать на выезде с «Сандефьордом», проиграв (0:2), но перед этим смогла сотворить сенсацию и обыграть идущий на первом месте «Мольде» (1:0). Поэтому шанс на положительный результат есть, и футболисты попытаются за него зацепиться.

«Будё-Глимт» идет на втором месте в чемпионате, совсем ненамного отставая от идущего на первой строке «Мольде». Параллельно команда принимала участие в квалификации Лиги чемпионов, где не смогла пройти «Легию», проиграв ей 2:3 дома и 0:2 на выезде. Коллектив желает добыть победу и порадовать своих болельщиков.

Информация для ставок

  • «Сарпсборг 08» проиграл четыре из шести последних поединков
  • Безвыигрышная серия «Будё-Глимт» насчитывает четыре игры
  • Последняя очная встреча завершилась победой «Будё-Глимт» со счетом 3:0)

Прогноз

В этом поединке ожидаем футбол с преимуществом гостевой команды, которая будет владеть мячом и создавать голевые моменты. Предполагаем, что гостям удастся одолеть хозяев и увезти три очка. Сделать ставку на победу «Будё-Глимт» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Томи» в матче ФНЛ с «Балтикой».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.46 1.90 1.99 1.52 2.65
Мелбет 1.90 1.92
1XBET 1.90 1.92
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