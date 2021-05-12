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«Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз на матч чемпионата Италии (12.05.2021)

вчера, 05:35

В 36-м туре Серии А «Ювентус» сыграет на выезде против «Сассуоло». Предлагаем вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.954.431.68
Лига Ставок 4.50 4.40 1.70
Мелбет 5.29 4.62 1.60
1XBET 7.50 1.45 3.80
BetBoom 4.72 4.22 1.70

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Ювентус» однозначным фаворитом этого матча. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.65. Победа «Сассуоло» котируется в 5.25. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.28.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.5 на ТБ 2.5 и 2.53 на ТМ 2.5. Сделать ставку на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.61.

Форма команд

«Сассуоло» под руководством Роберто Де Зерби занял восьмую строчку в чемпионате. У команды довольно внушительная беспроигрышная серия. В последних двух матчах «нероверди» обыграли «Дженоа» (2:1) и сыграли вничью с «Аталантой» (1:1).

«Ювентус» продолжает свое крутое пике и за один сезон из чемпиона превратился в команду, которая с трудом борется за попадание в Лигу чемпионов. Крупное поражение в родных стенах от прямого конкурента «Милана» (0:3) сильно усложнило задачу «бьянконери». Как Андреа Пирло и его команда будут выходить из сложившейся ситуации, увидим в игре с очень неуступчивым соперником в лице «Сассуоло».

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Сассуоло» составляет 6 матчей, 5 из них завершились победами клуба
  • «Ювентус» выиграл два из последних восьми выездных поединков
  • В семи последних очных встречах команд сыграла ставка на ТБ 2.5
  • «Сассуоло» забивает в 10 матчах подряд

Прогноз

У «Ювентуса» есть проблемы с организацией игры, а «Сассуоло» регулярно поражает ворота своих соперников. Скорее всего, нас ждет открытая игра с голами в обе стороны. Рекомендуем сделать ставку «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.61.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.54 2.07 1.85
Лига Ставок 2.75 1.46 2.19 1.69
Мелбет 2.99 1.41
1XBET 4.24 1.19 2.17 1.77 2.03 1.79
BetBoom 5.08 1.19 2.73 1.50 2.18 1.74
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sv_1969
sv_1969
вчера в 06:29
Сассуоло может отобрать очки
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