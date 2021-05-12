«Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз на матч чемпионата Италии (12.05.2021)

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вчера, 05:35

В 36-м туре Серии А «Ювентус» сыграет на выезде против «Сассуоло». Предлагаем вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Ювентус» однозначным фаворитом этого матча. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.65. Победа «Сассуоло» котируется в 5.25. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.28.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.5 на ТБ 2.5 и 2.53 на ТМ 2.5. Сделать ставку на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.61.

Форма команд

«Сассуоло» под руководством Роберто Де Зерби занял восьмую строчку в чемпионате. У команды довольно внушительная беспроигрышная серия. В последних двух матчах «нероверди» обыграли «Дженоа» (2:1) и сыграли вничью с «Аталантой» (1:1).

«Ювентус» продолжает свое крутое пике и за один сезон из чемпиона превратился в команду, которая с трудом борется за попадание в Лигу чемпионов. Крупное поражение в родных стенах от прямого конкурента «Милана» (0:3) сильно усложнило задачу «бьянконери». Как Андреа Пирло и его команда будут выходить из сложившейся ситуации, увидим в игре с очень неуступчивым соперником в лице «Сассуоло».

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Сассуоло» составляет 6 матчей, 5 из них завершились победами клуба

«Ювентус» выиграл два из последних восьми выездных поединков

В семи последних очных встречах команд сыграла ставка на ТБ 2.5

2.5 «Сассуоло» забивает в 10 матчах подряд

Прогноз

У «Ювентуса» есть проблемы с организацией игры, а «Сассуоло» регулярно поражает ворота своих соперников. Скорее всего, нас ждет открытая игра с голами в обе стороны. Рекомендуем сделать ставку «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.61.