«Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз на матч Кубка Англии (23.01.2021)

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22 января 2021, 22:02

23 января «Саутгемптон» встретится с «Арсеналом» в рамках очередного раунда Кубка Англии. Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом сезоне оба клуба выступают настолько невыразительно, что очень сложно определить победителя этой встречи. Однако букмекеры БК Фонбет считают, что победителем данного противостояния будет «Арсенал», на его победу идет коэффициент 1.65. На победу «Саутгемптона» можно поставить с коэффициентом 2.25.

Форма команд

«Арсенал» в начале сезона показывал неудовлетворительные результаты при Микеле Артете. Испанец не смог наладить игру в атаке, а его футбол называли скучным. Тем не менее в последних матчах лондонский клуб обрел уверенность и начал штамповать победы. «Арсенал» находится на десятой строчке в таблице АПЛ и имеет в активе 27 баллов. Лучшим бомбардиром клуба является Александр Ляказетт с семью мячами. Свой последний матч «канониры» выиграли у «Ньюкасла» со счетом 3:0.

«Саутгемптон» неплохо выступает в нынешнем сезоне, но все же временами команда заметно проседает. «Святые» находятся на девятой строчке в Лиге и имеют 29 баллов в активе. Свой последний матч команда выиграла у «Шрусбери» в Кубке Англии и прошла в следующий раунд, где и встречается с «Арсеналом».

Информация для ставок

«Арсенал» не проигрывает пять матчей кряду

У «Саутгемптона» две победы в последних пяти матчах

«Арсенал» забивал в пяти матчах из шести последних встреч

Прогноз

Это будет непростой поединок, особенно для «Арсенала», который может выдать несколько матчей с хорошим футболом, но затем вернуться назад и начать проигрывать. Тем не менее в победу «канониров» верят и рекомендуют поставить на тотал голов в матче больше 2,5 с коэффициентом 2.10.

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